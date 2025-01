Auch Senioren nutzen digitale Wege bei der Immobiliensuche

Die Nachfrage nach Immobilien bleibt in den deutschen Großstädten und Ballungsräumen ungebrochen hoch. Einer der Haupttreiber dafür ist die steigende Zahl von Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten. Auch immer mehr ältere Menschen leben allein – und nähern sich in ihrem Suchverhalten den „Digital Natives“ stark an.

Das beste Mittel gegen Vorurteile ist: eine repräsentative Umfrage. So verschwindet auch mancher künstliche Gegensatz, der medial immer wieder aufgebauscht wird zwischen der älteren Generation der „Babyboomer“, landläufig bekannt für ihre Arbeitsmoral und ihr Pflichtbewusstsein, und den vermeintlich fauleren und selbstverliebten jüngeren Generationen Y („Millennials“, geboren 1980-1995) sowie Z (1996-2010)). Die jüngste „Interhyp-Wohntraumstudie“ räumt nicht nur mit den Vorteilen bezüglich der Einstellung zur Arbeit auf. Sie zeigt auch, dass sich der Wunsch nach Wohneigentum über die Generationen nicht abgeschwächt hat. „Wenn es um die wichtigsten Dinge geht, rangiert sowohl bei Boomern als auch bei Millennials der Wunsch nach einem schönen Zuhause direkt nach Gesundheit auf Platz zwei“, sagt Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin beim Immobilien-Finanzierungsvermittler Interhyp.

Seit 2011 führt die Interhyp AG ihre Wohntraumstudie durch. Für die jüngste Studie wurden im ersten Schritt Gruppeninterviews mit je acht Probandinnen und Probanden und 16 Interviews zur vertieften Erfassung aktueller Wohnträume und Generationenunterschiede geführt. Im zweiten Schritt wurden die wichtigsten Erkenntnisse der Interviews in einen quantitativen Fragebogen überführt und rund 1.500 Menschen in einem bundesweiten und repräsentativen Online-Panel befragt.

Einfamilienhaus auf Platz eins der Wohn-Wunschliste aller Deutscher

Beim persönlichen Wohntraum steht erneut mit 56 Prozent (+ 3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) das freistehende Einfamilienhaus auf Platz eins. Und das bei allen Generationen. Bei den Millennials (61 Prozent) ist der Wunsch sogar noch einmal etwas ausgeprägter als bei den Boomern (51 Prozent).

Sorge bereitet vielen (potenziellen) Käuferinnen und Käufern dagegen die Entwicklung der Immobilienpreise und Nebenkosten. Einhellige Meinung: Diese waren früher niedriger. So sagen laut der Interhyp-Studie 80 Prozent der Millennials und 88 Prozent der Boomer, dass die Bezahlbarkeit der Bau- und Nebenkosten schwieriger ist als vor 30 Jahren. Wenn es um die Immobilienpreise geht, empfinden 79 Prozent der Millennials und 88 Prozent der Boomer, dass die Bezahlbarkeit der Immobilienpreise im Vergleich zu vor 30 Jahren schwieriger geworden ist.

