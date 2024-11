Lags beim Online-Gaming? DSL-Vergleich und andere Tipps schaffen Abhilfe

Beim Online-Gaming kommt es nicht nur auf das eigene Können an. Auch die technischen Voraussetzungen müssen stimmen, um eine Chance gegen andere Spieler zu haben. Bei einer schwachen oder gestörten Internetverbindung kommt es nämlich häufig zu Lags, was ziemlich unfaire Verhältnisse schafft.

Private Leitung dank DSL – warum sich der Vergleich lohnt

Ein DSL-Internetanschluss ist heutzutage rein technisch gesehen zwar nicht mehr das Maß aller Dinge, für Gamer aber dennoch eine der beliebtesten Internet-Optionen. Bei der DSL-Technik haben Sie die Leitung nämlich garantiert für sich alleine. Das kann vor allem abends in der Wohnung von großem Vorteil sein, wenn auch alle anderen Nachbarn surfen, streamen oder zocken. Da es hinsichtlich der Geschwindigkeit und auch der Preise aber merkliche Unterschiede geben kann, sollten Gamer regelmäßig die DSL-Anbieter vergleichen und im Bedarfsfall wechseln. Für das Online-Gaming braucht es zumindest einen DSL-Tarif ab 100 Mbit/s. In schlecht ausgebauten Regionen lassen sich diese Werte aber nicht immer erreichen. Dann ist es wichtig, das Internet zum Gamen mit weiteren Tricks zu stabilisieren.

Beim DSL-Vergleich nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf Latenzzeiten achten

Es ist unbestritten, dass es zum Online-Gamen eine möglichst schnelle Internetverbindung braucht. Gleichzeitig dürfen Sie aber auch nicht den Blick auf die Latenzzeiten vergessen. Upload, Download und Ping stehen nämlich nicht direkt in Verbindung und ein superschnelles Internet kann dennoch bescheidene Latenzzeiten aufweisen. Im Idealfall bewegt sich der Wert unter 20 ms. Damit ist die Reaktionszeit sehr kurz und selbst für schnelle Shooter kein Problem. Auch bei Werten bis 50 ms sind Sie als Gamer immer noch auf der sicheren Seite und werden kaum Verzögerungen im Spiel bemerken. Liegt der Ping jedoch im Bereich von 100, werden sich bei manchen Games bereits erste Lags zeigen.

DSL oder Glasfaser?

Internet per Glasfaser zu bekommen, ist für viele Gamer das Maß aller Dinge. Die Lade- und Reaktionszeiten sind sehr gering, was in nahezu allen Spielen einen entscheidenden Vorteil mit sich bringen kann. Ruckelfreies Gaming gehört so garantiert der Vergangenheit an. Aber auch die Download-Rate ist bei den meisten Anbietern sehr überzeugend. So lassen sich selbst speicherintensive Spiele wie Hogwarts Legacy oder GTA V in kurzer Zeit downloaden. Großer Nachteil: Vor allem im ländlichen Bereich ist das Highspeed-Internet noch nicht überall verfügbar. Zudem ist Glasfaser meist etwas teurer. Vor allem für jugendliche Gamer wird es dann oft schwer, die Eltern vom ultraschnellen Tarif zu überzeugen.

Wenn DSL keine Option ist: Auch das Zocken per WLAN ist möglich

In manchen Fällen sind Gamer aber auch einfach auf das WLAN angewiesen. Das muss aber nicht gleich den Weltuntergang bedeuten. Bereits mit einigen praktischen Tipps lassen sich Download- und Upload-Rate verbessern und nervige Lags gehören endlich der Vergangenheit an.

– Nutzen Sie eine LAN-Verbindung zwischen dem Router und der Konsole oder dem PC.

– Stellen Sie den Router in die Nähe der Konsole beziehungsweise des PCs.

– Nebenbei keine Filme streamen oder Downloads durchführen.

– QoS-Einstellungen auf Konsole oder PC ausrichten.

Zwar werden Ihre Gegner mit DSL oder Kabel oft noch immer einen kleinen Vorsprung haben, dieser liegt bei optimalen Bedingungen aber nur noch im unteren Millisekunden-Bereich. Dann kommt es am Ende nur noch auf das eigene Können an und das Online-Gamen per WLAN macht endlich wieder Spaß.