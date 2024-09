Toolbox für M-Files – ein neuer Service der DMSFACTORY

Nachdem die Lösungsarchitekten die DMSFACTORY Ideenschmiede als direkten Draht zwischen AnwenderInnen und Softwareentwicklung in Betrieb genommen haben, folgt nun das nächste Tool: eine Toolbox für M-Files. Der neue Service ist auf www.dmsfactory.com verfügbar und bietet M-Files-Interessierten die Möglichkeit, in 15 Minuten den Weg zu ihrem perfektionierten M-Files System zu finden.

„Um ein ECM zu finden, das perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des eigenen Unternehmens abgestimmt ist, bedarf es einer umfangreichen Recherche- und Planungsphase. Mit unserer Toolbox ersparen wir den Interessierten viel Zeit und Nerven und bieten einen direkten Überblick über die passenden Editionen, Erweiterungen und Anwendungsbereiche“, so Jörg Eckhard, Vertriebsleiter der DMSFACTORY.

In weniger als 20 Fragen können Interessierte ihre Bedürfnisse an ein M-Files ECM eingrenzen und genau definieren. Nach Auswertung der Antworten erhalten sie eine ausführliche Auswahl an Erweiterungen und Anwendungsbereichen. „Die Auswertung der Toolbox ist eine perfekte Vorbereitung auf ein persönliches Beratungsgespräch mit uns“, empfiehlt Jörg Eckhard.