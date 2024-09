Cybersicherheit mit WeDoIT Group: Maßgeschneiderte Lösungen für den Schutz der IT-Infrastruktur

In der zunehmend digitalisierten Geschäftswelt werden Unternehmen mit immer komplexeren Cyber-Bedrohungen konfrontiert. Herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen reichen oft nicht mehr aus. WeDoIT Group bietet mit seiner 360° XDR-Lösung eine umfassende, maßgeschneiderte Strategie, die Unternehmen effektiv gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen schützt.

Ein ganzheitlicher Ansatz für Cybersicherheit

Die fortschreitende Digitalisierung hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, grundlegend verändert. Mit zunehmender Vernetzung und Abhängigkeit von IT-Systemen steigt jedoch auch die Gefahr durch Cyberangriffe. Gerade Unternehmen, die sensible Daten verarbeiten oder kritische Infrastrukturen betreiben (KRITIS), stehen unter ständigem Druck, ihre IT-Systeme gegen immer ausgefeiltere Bedrohungen zu schützen. Hacker werden raffinierter, Bedrohungen komplexer, und die Anforderungen an die Cybersicherheit immer größer. Ein Angriff kann nicht nur zu Datenverlust führen, sondern auch den Stillstand ganzer Geschäftsbereiche.

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, braucht es weit mehr als herkömmliche Sicherheitslösungen. Hier kommen moderne Ansätze ins Spiel, die Cybersicherheit aus verschiedenen Perspektiven betrachten und umfassend absichern. Eine Lösung, die Bedrohungen nicht nur erkennt, sondern auch in der Lage ist, darauf proaktiv zu reagieren, wird zunehmend zur Notwendigkeit. Diese Aufgabe erfordert spezialisierte Technologien, gepaart mit Fachwissen und kontinuierlicher Überwachung, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Risiken abzuwehren.

Genau hier setzt WeDoIT an. Mit seiner innovativen 360° XDR-Lösung (Extended Detection and Response) bietet das Unternehmen eine umfassende Strategie für den Schutz moderner IT-Infrastrukturen, die sich flexibel auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen anpassen lässt. Mehrere Male und bis heute wurde die in Deutschland gehostete 360° XDR-Lösung für herausragende Ergebnisse MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations ausgezeichnet.

24/7 SOC-Service und XDR-Lösungen

Neben der Identifizierung von Schwachstellen ist es entscheidend, aufkommende Bedrohungen kontinuierlich zu überwachen. Der deutschsprachige 24/7 Security Operations Center (SOC)-Service von WeDoIT bietet eine rund um die Uhr aktive Überwachung der IT-Infrastruktur. Dieser Dienst ist Teil des 360° XDR-Ansatzes, der eine integrierte Sicherheitsarchitektur bereitstellt, die Bedrohungen frühzeitig erkennt, analysiert und gezielte Gegenmaßnahmen einleitet. Auf diese Weise wird ein durchgehender Schutz der Systeme gewährleistet.

Dank der Kombination aus fortschrittlicher Technologie und erfahrenen Experten, die die Überwachung und Analyse in Echtzeit durchführen, können Bedrohungen nicht nur erkannt, sondern auch schnell und effizient abgewehrt werden. Der SOC-Service stellt damit eine essenzielle Komponente der modernen Cybersicherheitsstrategie dar, die eine langfristige Resilienz gegen Bedrohungen sicherstellt.

Nachhaltiger Schutz durch Security Awareness und Phishing-Simulation

Ein wichtiger Baustein einer umfassenden Sicherheitsstrategie ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Die Security Awareness Akademie von WeDoIT bietet Schulungen und Trainings, die das Bewusstsein für IT-Sicherheitsrisiken stärken. Besonders Phishing-Angriffe stellen eine große Gefahr dar, da sie gezielt Mitarbeiter ins Visier nehmen, um sensible Informationen zu erlangen. Durch praxisnahe Phishing-Simulationen werden Mitarbeiter auf diese Bedrohungen vorbereitet und lernen, potenziell gefährliche E-Mails frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.

Durch regelmäßige Schulungen und Wiederholungen in der Security Awareness Akademie wird ein langfristiger Schutz auf allen Ebenen der Organisation gewährleistet. Unternehmen, die ihre Belegschaft kontinuierlich auf den neuesten Stand bringen, reduzieren das Risiko menschlicher Fehler erheblich und schaffen eine zusätzliche Verteidigungslinie gegen Cyberangriffe.

WeDoIT auf LinkedIn folgen

Zukunftssicher mit WeDoIT

Cybersicherheit ist ein dynamisches Feld, das ständigen Veränderungen unterworfen ist. Neue Bedrohungen und wachsende Anforderungen durch Regularien wie NIS2, ISO 27001 oder Cybersecurity-Versicherungsauflagen machen es erforderlich, dass IT-Sicherheitsstrategien regelmäßig überprüft und angepasst werden. Durch Jour-Fixe und Review-Termine, die monatlich, quartalsweise oder jährlich stattfinden, stellt WeDoIT sicher, dass die getroffenen Maßnahmen stets auf dem neuesten Stand sind. Dies umfasst nicht nur die laufende Überprüfung der IT-Infrastruktur, sondern auch die Vorbereitung auf kommende Herausforderungen.

Kostenlosen Cyber-Risiko Check vereinbaren

WeDoIT liefert mit seiner 360° XDR-Lösung eine umfassende Sicherheitsstrategie, die Bedrohungen frühzeitig erkennt und effektiv abwehrt. Ergänzt durch Penetrationstests, kontinuierliche Überwachung und Schulungen stärkt das Unternehmen den Schutz der IT-Infrastruktur nachhaltig. Mit maßgeschneiderten Lösungen wird sichergestellt, dass Unternehmen für aktuelle und zukünftige Cyber-Risiken bestens gerüstet sind.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und dem Angebot von WeDoIT finden sich unter www.WeDoIT-Group.de und www.cynet.de.

Wichtige Begriffe im Überblick: