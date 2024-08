NVIDIA bestätigt Teilnahme und Wissensaustausch auf der kommenden Data Centres Expo Europe 2024

NVIDIA, ein weltweit führendes Unternehmen in der AI-Computing-Technologie, wird auf der kommenden Data Centres Expo Europe 2024 sprechen, die am 1. und 2. Oktober im RAI in Amsterdam stattfindet. Rod Evans, Vice President of Supercomputing & AI für EMEA bei NVIDIA, wird als Hauptredner auf dem bevorstehenden Event auftreten, das Branchenführer, Innovatoren und Fachleute aus den Bereichen Rechenzentren und AI-Technologie zusammenbringt.

Mit einer umfangreichen Erfahrung in der Förderung technologischer Innovation und Exzellenz wird Rod seine unschätzbaren Einblicke in die transformative Kraft von AI und Supercomputing in der Rechenzentrumsbranche teilen. In seiner Keynote wird er bahnbrechende Entwicklungen und strategische Fortschritte hervorheben, die die Zukunft der Rechenzentren in Europa und darüber hinaus prägen. Die Teilnehmer können sich auf eine inspirierende und informative Sitzung freuen, die die neuesten Trends und Technologien beleuchtet, die den Sektor vorantreiben.

Weitere Redner sind:

Stijn Grove, Gründer & Geschäftsführer, Dutch Data Center Association

Edgar-Van-Essen, Geschäftsführer, Switch Datacenters

Matt Bamforth, Senior Consultant, STL Partners

Wilifried Dudink, Senior Director, Strategie & Entwicklung, Digital Realty

Ard De Bruijne, Group IT Architect, Shell

Indula Hassan, Head of Engineering, BT Group

… und viele mehr!

Die Teilnehmer können eine dynamische Umgebung mit Möglichkeiten zum Networking und Wissensaustausch erwarten. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Rednern und Ausstellern auszutauschen, potenzielle Kunden, Talente und Partner zu treffen und die neuesten Updates zu Rechenzentren zu erfahren.

Die Data Centres Expo Europe zielt darauf ab, den sich wandelnden Bedürfnissen der Rechenzentrumsbranche gerecht zu werden, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz. An den zwei Tagen können die Teilnehmer intensive Wissensaustausch-Sitzungen, technische Workshops, Fire-Side-Chats und aufschlussreiche Podiumsdiskussionen erwarten, die alle darauf abzielen, die Teilnehmer über die neuesten Trends und Fortschritte in Rechenzentren auf dem Laufenden zu halten.

Die Agendathemen umfassen:

Zukunftssicherung von Rechenzentren: Erfüllung der Energieanforderungen einer KI-gesteuerten Welt

Netto-Null erreichen: Optimierung der Energieeffizienz für grüne Rechenzentren

Wichtige Schritte zum Aufbau AI-fähiger Rechenzentrumsinfrastrukturen

Optimierung von Lieferketten und Aufbau von Resilienz in Rechenzentren

Hochmoderne Kühltechnologien für verbesserte Effizienz, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit

Erforschung von Innovationen und aufstrebenden Trends, die die Zukunft der Rechenzentren vorantreiben

… und vieles mehr!

Die Data Centres Expo Europe 2024 wird als Zentrum für diejenigen dienen, die mehr über die Zukunft von Rechenzentren, die neuesten Trends erfahren und sich mit anderen aus der Branche vernetzen möchten. Unsere Besucher werden inspiriert und mit den notwendigen Erkenntnissen ausgestattet sein, um die Zukunft ihres Sektors zu gestalten. — Megan Davis, Direktorin, Techforge

Neben Keynote-Präsentationen und Podiumsdiskussionen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit über 200 Ausstellern auszutauschen, die Produkte und Dienstleistungen präsentieren.

Egal, ob Sie ein erfahrener Experte für Rechenzentren oder ein Neuling in der Branche sind, die Data Centres Expo Europe 2024 bietet für jeden etwas. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich mit Rechenzentrumsführern zu treffen, die neuesten Branchentrends zu lernen und potenzielle Partnerschaften oder Investitionsmöglichkeiten zu erkunden. Für weitere Informationen und um sich Ihren Platz zu sichern, besuchen Sie https://www.datacentrecongress.com/

Dieses Event ist Teil der TechEx Europe Veranstaltungsreihe, die das führende Tech-Event in Amsterdam ist. Die Veranstaltung wird 7.000 Fachleute der Unternehmens-Technologie willkommen heißen und Möglichkeiten und Zusammenarbeit generieren, während die Teilnehmer an der Spitze der sich entwickelnden Rechenzentrumsbranche bleiben.

Marketing-Kontakt:

Kirsty Whiting

Senior Marketing Manager, Data Centres Expo

kirsty@techexevent.com

Über Data Centres Expo Europe:

Die Data Centres Expo ist eine jährliche Veranstaltung, die Fachleute der Rechenzentrumsbranche zusammenbringt, um die neuesten Technologien, Trends und Best Practices zu erkunden. Die Messe bietet eine Plattform für Branchenführer, um Wissen zu teilen, sich zu vernetzen und Innovationen im Rechenzentrumssektor voranzutreiben.