Für mehr Diversity in Tech: IT-Ausbildungsprogramm in Uganda

Das Programm Groundbreaker Talents in Uganda gibt jungen Frauen aus finanziell benachteiligten Verhältnissen die Möglichkeit, sich in einem intensiven einjährigen Training zu Softwareentwicklerinnen ausbilden zu lassen. Die Stipendiatinnen leben ein Jahr lang auf dem Groundbreaker-Campus und können sich so vollkommen auf ihre Ausbildung konzentrieren. Dieses Wohn-Lern-Konzept ermöglicht es ihnen, sich in kürzester Zeit alle relevanten Fähigkeiten anzueignen, so dass sie nach dem Programm bestens gerüstet sind, um ihre Karriere in der Tech-Branche zu starten.

Die erste Groundbreaker Talents-Kohorte begann ihre Ausbildung Mitte Juni 2023 mit 15 Frauen im Alter von 18 und 25 Jahren. In dieser Zeit erhielten die „Talents“ eine umfassende Grundausbildung in den Programmiersprachen Python und JavaScript sowie Data Science, UX/UI und AI, die durch den lokalen Bildungspartner Refactory durchgeführt wurde. Ergänzend dazu hatten die Stipendiatinnen wöchentliche 1:1-Treffen mit ihren Mentor*innen aus der Tech-Branche.

Bereits sieben Wochen nach Abschluss des 12-monatigen Programms haben alle Absolventinnen einen festen Job im Tech-Bereich gefunden. Dies zeigt, dass das Programm seine Teilnehmerinnen effektiv mit neuen Fähigkeiten ausstattet. Vor Beginn des Programms stammte mehr als die Hälfte der jungen Frauen aus Haushalten mit einem monatlichen Einkommen von etwa 13-66 USD, mit dem sie eine durchschnittliche sechsköpfige Familie ernähren konnten. Jetzt sind 100 % der Absolventinnen mit einem Durchschnittsgehalt von 216 USD beschäftigt. Dies entspricht einer bemerkenswerten Steigerungsrate von 219 % im Vergleich zum Haushaltseinkommen vor dem Programm.

“This program is one of the best decisions I have made. It has not only given me the skill to survive but also more confidence to live my life. It has also opened doors I didn’t think would, interesting people to add to my circle.”

Groundbreaker Talents Stipendiatin, Kohorte 1

Der doppelte Impact

Die Initiative ermöglicht jungen afrikanischen Frauen einen nachhaltigen Weg aus der Armut und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu einer diverseren Nachwuchsförderung um die IT-Qualifikationslücke zu schließen. Darüberhinaus bietet sie eine progressive Form des unternehmerischen Engagements für Tech-Unternehmen. Durch das Mentorship-Programm können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmen direkt involviert werden und die jungen Talente auf ihrem Weg begleiten. Diese Einbindung der Mitarbeitenden sorgt für Offenheit innerhalb der Unternehmenskultur und einem Gefühl von Sinnhaftigkeit, was nachweislich zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt. Durch den doppelten Impact kreirt die Initiative eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten!

