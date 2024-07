iFLYTEK stellt Spark V4.0 auf dem MWC Shanghai vor: Führend bei der nächsten KI-Welle

Shanghai, July 2024. iFLYTEK hielt in Peking eine große Pressekonferenz ...

Shanghai, July 2024. iFLYTEK hielt in Peking eine große Pressekonferenz ab, um den mit Spannung erwarteten Spark V4.0 und seine Reihe innovativer Anwendungen vorzustellen. Spark V4.0 konkurriert mit seiner herausragenden Leistung auf internationaler Ebene mit GPT-4 Turbo und sicherte sich die Spitzenposition in acht gängigen internationalen Testsätzen, was iFLYTEKs führenden Status im KI-Sektor demonstriert.

Auf der MWC Shanghai-Ausstellung, die als „Zweigstelle“ der Pekinger Pressekonferenz diente, präsentierte iFLYTEK gleichzeitig die neueste Version von Spark V4.0 und demonstrierte seine innovativen Anwendungen für verschiedene Software- und Hardwareprodukte. Herr Zhan Wenyu, Vizepräsident der Consumer Business Group von iFLYTEK, erklärte auf der Ausstellung: „Spark V4.0 stellt den Höhepunkt der Industriestandards dar. Wir sind bestrebt, führende KI-Modelltechnologie zu nutzen, um umfassende KI-Lösungen für Unternehmen und Verbraucher zu schaffen.“

Um Unternehmensprozesse zu optimieren, hat iFLYTEK drei KI-Lösungen eingeführt: den Spark C

ontract Assistant, Spark Intelligent Bidding Evaluation und das Spark Intelligent Coaching System. Diese Tools verbessern das Vertragsmanagement, die Effizienz der Angebotsbewertung und die Mitarbeiterschulung durch Automatisierung und Intelligenz erheblich. Der Spark Contract Assistant beispielsweise verwendet ein Modell mit „maschineller Vorprüfung + manueller

Nachprüfung“, wodu

rch die Zeit für die Vertragsprüfung von 30 Minuten auf nur 5 Minuten reduziert wird, was einer sechsfachen Effizienzsteigerung entspricht.

Darüber hinaus hat iFLYTEK SparkDash und SparkInsight eingeführt, um den Unternehmensbetrieb weiter zu verbessern. SparkDash kann Unternehmensdaten sicher und effizient integrieren und Manager dabei unterstützen, Daten aus mehreren Dimensionen zu analysieren und Markteinblicke zu gewinnen.

Für allgemeine Verbraucher hat iFLYTEK AI Character und TurboDesk vorgestellt. Ersteres kann verschiedene virtuelle Charaktere replizieren, während letzteres, ein auf Spark V4.0 basierendes Tool zur Inhaltserstellung, Inhaltsersteller bei der effizienten Inhaltserstellung und -verwaltung unterstützt.

Auch die in

telligenten Hardwareprodukte von iFLYTEK, wie Übersetzer, Smart Recorder und AInotes, wurden dank Spark verbessert und bieten jetzt genauere Funktionen für mehrsprachige Transkription und Sitzungsprotokolle, was die Effizienz im Büro deutlich steigert.

iFLYTEK ist bestrebt, die Technologie großer Sprachmodelle kontinuierlich zu verbessern und auf reale Szenarien anzuwenden, um einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen und Benutzer zu schaffen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner globalen Strategie hat iFLYTEK mit seinen Geschäftsaktivitäten bereits Regionen wie Nordamerika, Europa und Südostasien abgedeckt. Das Unternehmen plant, Niederlassungen in Singapur und Dubai zu eröffnen, um chinesische KI-Produkte mehr Benutzern weltweit zugänglich zu machen.