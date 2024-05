Wie funktioniert die RAID-Datenwiederherstellung?

RAID ist eine weit verbreitete Speicherlösung, die zum Schutz von Daten beitragen kann, falls eine Festplatte ausfällt. Wenn Sie ein RAID-Array eingerichtet haben, verfügt es über zahlreiche identische Festplatten, die auf verschiedene Laufwerke aufgeteilt sind.

Wenn diese einzelnen Laufwerke zusammengefügt werden, erscheinen sie wie ein einziges Volume. Wenn ein Laufwerk in einem RAID-Array ausfällt, kann die Datenrettung und Reparatur schwierig und zeitaufwändig sein. In diesem Blog werden wir uns mit der Datenrettung von RAID-Festplatten befassen.

Einführung in RAID

Die RAID-Terminologie steht für „Redundant Array of Independent Disks“. RAID ist die Art und Weise, wie mehrere unabhängige und relativ kleine Festplatten in einen einzigen großen Speicher integriert werden. Die Festplatten, die Teil des Arrays sind, werden als Array-Mitglieder bezeichnet und können auf unterschiedliche Weise in dem Array kombiniert werden, die als RAID-Levels bekannt sind.

Jeder der RAID-Level hat seine eigenen Attribute und wurde anhand von Parametern wie Fehlertoleranz, Leistung und Kapazität kategorisiert.

● RAID 0

● RAID 1

● RAID 5

● RAID 6

● RAID 10

Wie funktioniert RAID?

Verschiedene RAID-Typen verwenden unterschiedliche Kombinationen der gleichen Laufwerke, um ein einziges Volume zu erstellen. Je nach RAID-Typ können die verschiedenen Festplatten im Array so behandelt werden, als wären sie ein einziges Volume. Der Computer sieht dann nur ein Laufwerk.

Es ist wichtig zu wissen, dass RAID nur dann sinnvoll ist, wenn die Festplatten in einer Gruppe eingerichtet sind und als ein einziges Laufwerk behandelt werden. Wenn die Festplatten separat behandelt werden, bringt die Verwendung von RAID keinen zusätzlichen Nutzen.

Identifizieren Sie die ausgefallene(n) Festplatte(n) im RAID-Array

Wenn ein Laufwerk im RAID-Verbund ausgefallen ist, die anderen aber noch einwandfrei funktionieren, können Sie das fehlerhafte Laufwerk einfach austauschen und die Datenrettung des RAID-Verbunds ist relativ einfach.

Sie können den Status Ihres RAID-Verbunds mit einer Überwachungssoftware überprüfen. Nehmen wir an, Sie haben ein RAID 5-Array mit drei Laufwerken, die eine identische Kopie Ihrer Daten enthalten. Wenn eines der Laufwerke ausfällt, müssen Sie es ersetzen. Wenn Sie die Datenreplikation aktiviert haben, müssen Sie auch dieses Laufwerk austauschen. Wenn Sie nur ein Laufwerk in Ihrem RAID-Array haben, haben Sie Glück! Wenn das Laufwerk ausfällt, können Sie Ihre Daten weiterhin nutzen.

Der RAID-Verbund wird in der Lage sein, die Daten von den restlichen Laufwerken wiederherzustellen. Wenn alle Laufwerke im RAID-Verbund defekt sind, gibt es zwei gängige Methoden der RAID-Datenrettung: die manuelle Datenrettung und die automatische RAID-Datenrettung.

Bei der manuellen Datenrettung von RAID müssen Sie den RAID-Verbund öffnen und alle Laufwerke entfernen. Sie können eine Software zur RAID Datenrettung verwenden, um zu versuchen, die Daten wiederherzustellen.

Sobald Sie die Daten wiederhergestellt haben, können Sie einen neuen RAID-Controller verwenden, um den RAID-Verbund wiederherzustellen, und Sie sollten die Laufwerke wieder normal verwenden können.

Verwenden Sie professionelle RAID Datenrettung Software

Wenn Sie versuchen, eine RAID Datenrettung durchzuführen, müssen Sie alle Daten von den alten Festplatten auf die neuen Festplatten kopieren. Dazu können Sie eine Software zur RAID Datenrettung verwenden. Bei einigen Programmen zur RAID Datenrettung können Sie angeben, von welchem Laufwerk die Daten wiederhergestellt werden sollen.

Dies kann Ihnen helfen, Ihre Suche einzugrenzen, aber es kann zeitaufwendig sein. Bei einigen RAID-Wiederherstellungsprogrammen können Sie auch auswählen, auf welches Laufwerk die Daten geschrieben werden sollen. So können Sie vermeiden, dass Sie das falsche Laufwerk überschreiben.

Stellar Data Recovery Technician for Windows

Wenn Sie nach einem Programm suchen, das Daten von einem RAID-Array wiederherstellen kann, ist Stellar Data Recovery Technician for Windows eine der besten verfügbaren Optionen.

Dieses RAID-Wiederherstellungstool bietet eine Vielzahl von Optionen zum Bestellen der RAID-Datenrettung. Sie können es zu einem Zeitpunkt bestellen, der mit Ihrem Zeitplan übereinstimmt.

Stellar Data Recovery Technician for Windows ist einfach zu bedienen, auch für Personen, die wenig oder keine Erfahrung mit der Datenrettung von RAID-Systemen haben. Es wird mit einem umfangreichen Online-Handbuch geliefert, das Sie durch jeden Schritt führt.

Highlights von „Stellar Data Recovery Technician for Windows“

● Stellen Sie Daten von einem beschädigten RAID 5-Array wieder her, wenn es zu einem Virenbefall, Dateiverlust, einer Beschädigung oder Formatierung gekommen ist.

● Kann verlorene oder zerstörte E-Mails, Fotos, Filme, Audiodateien und Dokumente sowie andere Dateitypen von RAID-Laufwerken wiederherstellen.

● Wiederherstellung von Daten aus beschädigten oder nicht erfolgreichen RAID 0, RAID 5 und RAID 6 Arrays

● Identifizierung wichtiger RAID-Merkmale und Wiederherstellung eines virtuellen RAIDs

● Erstellt ein bootfähiges USB-Medium zur Wiederherstellung von Daten von einem abgestürzten PC

● Unterstützt die Datenrettung von hardware- und softwarebasiertem RAID ohne Controller

● Funktion für „Laufwerk kann nicht gefunden werden“ für die Datenrettung von verlorenen/gelöschten/unzugänglichen RAID-Volumes verfügbar

● Unterstützt:

– RAID-Arrays mit NTFS & FAT, exFAT, Dateisystem

– Windows 11, 10, 8 & 8,1

Funktionen von Stellar Data Recovery Technician

Stellar Data Recovery Technician ist eine erweiterte Version des regulären Programms. Es wurde für Benutzer entwickelt, die Daten von einer größeren Anzahl von RAID-Arrays wiederherstellen müssen. Mit Datenrettung Technician,

– Sie können jedes Laufwerk im RAID-Verbund gründlicher überprüfen.

– Sie können auch eine geplante Prüfung für RAID-Arrays bestellen, die Sie regelmäßig verwenden.

– Sie können das Programm so einstellen, dass es nach Problemen mit den Laufwerken sucht und Sie benachrichtigt, wenn eines der Laufwerke auszufallen droht.

– Stellar Data Recovery Technician kann auch Daten aus einer größeren Anzahl von RAID-Arrays wiederherstellen.

● Es kann auf RAID-Daten unter Windows 11, 10, 8 & 8,1 zugreifen

Vorteile von Stellar Data Recovery Technican

Schnelle Datenrettung – Im Gegensatz zur manuellen RAID-Datenrettung kann dieses Programm schnell auf die Daten aller Laufwerke im RAID-Verbund zugreifen. Es kann auch den Zustand der Laufwerke überprüfen, um Sie zu informieren, wenn eines der Laufwerke auszufallen droht.

Automatische RAID Datenrettung – Das Programm kann auch automatisch Daten von RAID-Arrays wiederherstellen. Dies kann Ihnen Zeit und Mühe ersparen, wenn Sie Daten von einem Array wiederherstellen müssen, das gerade in Gebrauch ist.

Verlorene oder versehentlich gelöschte RAID-Daten – Szenarien, in denen RAID-Volumes versehentlich gelöscht werden, Dateibeschädigungen, Malware-Angriffe, logische Fehler oder sogar Störungen aufgrund von Stromausfällen, Stellar Data Recovery Technician for Windows bietet einen einwandfreien Service zur Wiederherstellung verlorener Daten mit einer qualitativ hochwertigen Ausgabe.

Falsch konstruiertes RAID-Array – Fehler bei der Wiederherstellung des RAID-Servers, wie z.B. Fehlkonfiguration, logische Korruption, falsche Reihenfolge der Festplatten oder Löschen der Daten auf den Festplatten können zu Datenverlust führen. „Stellar Data Recovery Technician“ kann Daten in diesen Situationen effizient wiederherstellen.

Einige häufige RAID-Fehlermeldungen – Stellar Data Recovery Technician ist effizient bei der Wiederherstellung von Datenverlusten aufgrund einiger häufiger Lese-/Schreibfehler wie ‚Kann keine Daten von der RAID-Festplatte lesen‘ oder ‚Nicht wiederherstellbarer Lesefehler‘.

Wie stellt man Datenrettung mit Stellar Data Recovery Technician for Windows wieder her?

Schritt 1: Wählen Sie den wiederherzustellenden Datentyp aus der Liste „Wählen Sie aus, was wiederhergestellt werden soll“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Schritt 2: Wählen Sie ‚Raid Datenrettung‘ unter Andere Standorte

Schritt 3: Bauen Sie das wahrscheinliche RAID mit Hilfe der Pfeile auf, indem Sie die konfigurierten Laufwerke im RAID-Verbund auswählen.

Schritt 4: Sie können zwischen der Wiederherstellung eines ganzen Ordners oder einer einzelnen wiederherstellbaren Datei aus den vorgegebenen Optionen wählen.

Schritt 5: Als Nächstes muss der Benutzer den Ort auswählen, an dem er seine Daten speichern möchte. Nachdem Sie den Pfad angegeben haben, werden Ihre Daten an dem angegebenen Ort gespeichert.

Fazit

Obwohl Stellar Data Recovery Technician MAC- und Linux-Benutzer nicht unterstützt, übertrifft Stellar Data Recovery Technician die Windows-Plattform durch seine Kompetenz und Leistung.

Dennoch ist Stellar Data Recovery Technician das benutzerfreundlichste und am besten anpassbare Toolset für private und geschäftliche Anwender, und auch der Support nach dem Kauf ist unübertroffen.