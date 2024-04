HostPress für Agenturen und E-Commerce Betreiber

Vorstellung

Im Jahr 2016 hat Marcus Krämer die Firma HostPress gegründet, da es zu diesem Zeitpunkt keinen Hoster in Deutschland gab, der sowohl auf WordPress spezialisiert war als auch eine richtig gute Server Infrastruktur und einen persönlichen Kundensupport hatte.

Und genau darauf ist HostPress auch heute noch spezialisiert: höchste Performance Standards für Webseiten und ein persönlicher, kundenorientierter Premium Support.

Das Unternehmen ist zudem von Beginn an unabhängig von Investoren und von CEO Marcus Krämer inhabergeführt. Das Team, der Firmenstandort, wie auch die Serverstandorte befinden sich ausschließlich in Deutschland.

Angebot

Um eine langfristig gute Qualität eines Managed WordPress Hostings anbieten zu können, investiert HostPress in eigene Server-Infrastruktur in zwei saarländischen Rechenzentren. Darüber hinaus bietet das die Möglichkeit, engere Kundenbeziehungen zu pflegen und auch bei Problemen selbst vor Ort sein zu können.

Das Managed WordPress Hosting von HostPress richtet sich primär an Agenturen, Reseller, Freelancer und Unternehmen, die auf der Suche nach einem Premium Hosting Anbieter, mit persönlichen Ansprechpartner und hoch qualifizierten Lösungen sind.

Support

Hinter dem technischen Support steht ein Team, das von jahrzehntelanger Server- und WordPress Erfahrungen profitiert. Der Support ist 24/7 erreichbar – sowohl tagsüber als auch nachts in Notfällen. Darüber hinaus ist das Technik-Team für Kunden über verschiedene Kanäle zu erreichen, wie Chat, E-Mail und auch telefonisch.

Die hohe Erreichbarkeit und Zufriedenheit der Kunden wurde im Jahr 2023 sogar durch den TÜV Saarland mit der Bestnote ‘Sehr gut’ bestätigt.

Aktuell arbeitet die Firma HostPress an der neuen Produktlinie HostPress PRO, die sich an Agenturen, Reseller und Großunternehmen richtet, um ein neues Level an hochverfügbarem Managed WordPress Hosting anbieten zu können. Dabei stehen insbesondere neue Server und Cloud-Infrastrukturen im Fokus, wodurch ein neues Maß an Ausfallsicherheit gewährleistet werden kann.

Zuletzt hat HostPress die Integration des renommierten WordPress Hosters WP Projects bekannt gegeben. Bereits im Februar 2024 wurde WP Projects als Teil der HostPress GmbH eingegliedert.