Confare #ImpactChallenge 2024 – jetzt einreichen und nominieren!

Die Welt 2024: Artificial Intelligence is everywhere!

Unternehmen sind data driven und software defined. Systeme analysieren und entscheiden. Sensoren, Digital Twins und Simulationen bilden Welt ab.

Wie viel Mensch braucht die Wirtschaft überhaupt noch?

Nicht die Technologie schafft eine lebenswerte Zukunft, sondern wie sie von Menschen eingesetzt wird: User-Experience, Customer-Experience, Employee Experience – Unternehmen, die heute erfolgreich sein wollen, ersetzen nicht den Menschen durch die Künstliche Intelligenz, sondern gestalten die HUMAN XPERIENCE.

Da kommen Sie ins Spiel: IT-Entscheider*innen von heute gestalten die Human Xperience!

Sie gestalten den Digitalen Wandel und machen die Welt zu einem besseren Ort.

CIOs und IT-Manager*innen machen die Welt zu einem besseren Ort. Sie leben neue Führungsprinzipien vor, schaffen die Voraussetzungen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz oder helfen gesellschaftlichen Herausforderungen mit Digitalisierung und Technologie erfolgreich zu begegnen. Sie verändern Unternehmen oder sogar ganze Branchen, helfen Menschen, die in Not sind und leben gesellschaftliche Verantwortung vor. Genau solche Kandidat*innen sucht Confare bei der #ImpactChallenge! Und das Beste: Die Community entscheidet, wer den #ImpactAward mit nach Hause nimmt.

Was hat Ihre IT d‘rauf? Zeigen Sie es mit der Confare #ImpactChallenge in folgenden Kategorien:

1. Social Impact

2. Environmental Impact

3. Leadership Impact

4. Ecosystem Impact

5. Game-Changing Impact

6. Diversity Impact

7. Inclusion Impact

Machen Sie mit! Einreichen und nominieren unter: https://confare.at/cio-of-the-decade-impact-challenge/. Einreichungsfrist: 03. Mai 2024!

Wie kann man die #ImpactChallenge 2024 gewinnen?

Wer den Confare #ImpactAward 2024 mit nach Hause nimmt, entscheidet ein Publikumsvoting. Jede und jeder kann hier abstimmen – eine gute Gelegenheit der Welt da draußen zu zeigen, was Ihre Unternehmens-IT auf dem Kasten hat.

Wo findet die #ImpactAward Verleihung statt?

Confare CIOSUMMIT FRANKFURT: Die hochkarätigen IT-Leader*innen können Sie mit Ihrer Stimme beim täglichen Online-Voting aktiv unterstützen. Confare kürt die Gewinner*innen beim #CIOSUMMIT Frankfurt im Rahmen eines festlichen Dinners. Hier erleben Sie spannenden Austausch auf Augenhöhe mit namhaften IT-Visionären aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sind Sie dabei? Die Confare IT-Community freut sich auf Sie!

Wann? 10. September 2024

Wo? Frankfurt Hilton City Centre

Anmeldung zum Confare #CIOSUMMIT Frankfurt: https://confare.at/ciosummit-deutschland/

Statements der Gewinner des Confare #ImpactAward 2023

Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit und CIO, Bundesagentur für Arbeit

„Der #ImpactAward von Confare trägt dazu bei, dass wir durch die positive öffentliche Anerkennung als IT-Arbeitgeber wahrgenommen werden. Das stärkt das Employer Branding und die Attraktivität für Talente“.

Frederike Fritzsche, Tech-Ambassador, OTTO

„Die Confare #Impact Challenge ist für mich eine Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, wie viel man durch Diversität in der Tech-Branche erreichen kann. Sie ist ein zentraler Hebel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ihr Impact – um den Begriff aufzugreifen – ist potenziell enorm. Denn wenn diverse Teams diverse Technologien entwickeln, können wir Lösungen schaffen, die so vielfältig sind wie unsere Gesellschaft, ihre individuellen Bedürfnisse und ihre Herausforderungen.“

Manuel Stecher, CDO, VERBUND

„Der Gewinn des Confare #ImpactAward war eine große Anerkennung für das gesamte Team und die Digitalisierung flächendeckend im ganzen Konzern. Es ist wichtig, dass gute Leistungen noch sichtbarer werden. Für neue Bewerber*innen wird dadurch auch ersichtlich, dass VERBUND tolle und professionelle Teams auch im Themenbereich der Digitalisierung im ganzen Unternehmen hat, neue Technologien für uns essentiell sind und Bewegung in der Sache ist.“

Über Confare – Gemeinsam.Besser.Machen.

Die Plattform Confare ist Digital.Ecosystem.Influencer im DACH-Raum. Als Veranstalter des #CIOAward in Österreich und der Schweiz und des #ImpactAwards in Deutschland bietet Confare Wertschätzung von Erfolgen und Aufmerksamkeit für hervorragende Führungskräfte.

Confare vernetzt DACH-weit Entscheider*innen aus den Bereichen IT und Digitalisierung und bietet Events und Auszeichnungen auf diversen Social Networks und im Blog.

Als Ecosystem Plattform ist das Confare #CIOSUMMIT die Schnittstelle zwischen Anbieter*innen, Hochschulen, Medien, Politik und IT-Entscheider*innen aus dem DACH-Raum.