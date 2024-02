TOZO HT2 im Test: Bezahlbarer premium Sound und Komfort

Bezahlbarer premium Sound und Komfort

Beim Öffnen des TOZO HT2 Kartons blieb meine anfängliche Skepsis bestehen. Können diese preisgünstigen Kopfhörer wirklich etwas Besonderes in meine Klangwelt bringen? Der Plastikaufbau schien einfach, mit einem verstellbaren Kopfbügel und weichen Ohrpolstern für versprochenen Komfort. Das rechte Ohrpolster, verziert mit TOZO-Branding und Lüftungsschlitzen für die Geräuschunterdrückung, beherbergte auch die Bedienelemente und den USB-C-Ladeanschluss. Trotz der schlichten Verpackung erwies sich meine akustische Reise mit dem TOZO HT2 als überraschend und zufriedenstellend.

Design und Verarbeitungsqualität

Obwohl der Plastikaufbau nicht nach Premium schreit, trägt er zu einem leichten und soliden Design bei. Der verstellbare Kopfbügel und die flauschigen Ohrpolster sorgen für eine bequeme Passform bei längerem Gebrauch. Die Bedienelemente am rechten Ohrpolster, obwohl praktisch, könnten anfällig für versehentliche Berührungen sein. Die Gesamtkonstruktion, obwohl ohne Premium-Touch, fügt diesen Kopfhörern eine praktische Dimension hinzu, insbesondere für Benutzer unterwegs.

Klangqualität

Der TOZO HT2 übertraf die Erwartungen an seine Klangqualität. Ausgestattet mit 40 mm Dynamic Driver Units und Hi-Res Audio-Zertifizierung liefern diese Kopfhörer ein reines und angenehmes Hörerlebnis. Was sie wirklich auszeichnet, ist der programmierbare 10-Band-Grafik-Equalizer über die TOZO-App, der es Benutzern ermöglicht, ihr Klangprofil anzupassen. Diese Funktion, die oft in Kopfhörern dieser Preisklasse fehlt, verbessert das gesamte Hörerlebnis erheblich und bietet Benutzern die Flexibilität, den Klang nach ihren Vorlieben anzupassen.

Active Noise Cancelling (ANC)

Die hybride ANC mit drei ANC-Mikrofonen erwies sich als effektiv, um Störgeräusche über einen breiten Frequenzbereich zu minimieren. Externe Geräusche wie Hundegebell oder Bürogespräche wurden selbst bei deaktivierter ANC beeindruckend gedämpft, dank der weichen Lederohrmuscheln, die eine natürliche Isolation bieten. Auch wenn die ANC-Leistung möglicherweise nicht mit High-End-Modellen mithalten kann, zeichnet sie sich in der preisgünstigen Kategorie durch ihre Effizienz aus.

Akku und Konnektivität

Ein herausragendes Merkmal des TOZO HT2 ist die bemerkenswerte Akkulaufzeit, die bis zu 60 Stunden Spielzeit im ANC OFF-Modus bietet. Diese Langlebigkeit macht sie ideal für den ausgedehnten Gebrauch, sei es für Wochenendausflüge, lange Reisen oder kontinuierliche Hörsitzungen. Die Inklusion eines 3,5-mm-Audiokabels ermöglicht einen nahtlosen Übergang in den kabelgebundenen Modus, wenn der Akku erschöpft ist. Die Einrichtung des TOZO HT2 ist unkompliziert, wobei Bluetooth-Version 5.3 eine stabile kabellose Verbindung gewährleistet und die TOZO-App zusätzlichen Mehrwert durch personalisierte EQ-Einstellungen bietet.

Komfort und Nutzerfreundlichkeit

Die ultra-weichen Proteinleder-Ohrmuscheln und die automatische Winkelverstellung verbessern den Komfort bei längerem Tragen. Das faltbare Design erhöht die Praktikabilität und macht diese Kopfhörer einfach zu transportieren und zu verstauen, insbesondere für Vielreisende. Die Kombination aus Komfort und Praktikabilität macht den TOZO HT2 zu einer vielseitigen Wahl für Benutzer unterwegs.

Das Gute

Beeindruckende Klangbühne und Basswiedergabe für den bescheidenen Preis.

Leichtes und praktisches Design, ideal für den Einsatz unterwegs.

Effektive Geräuschunterdrückung mit einer signifikanten Akkulaufzeit, verbindet erschwingliche Preise und Leistung.

Bereiche zur Verbesserung

Der Plastikaufbau könnte als weniger hochwertig wahrgenommen werden.

Die Platzierung der Bedienelemente kann zu versehentlichen Berührungen führen.

Die Einbeziehung einer Hartschale würde die Tragbarkeit verbessern.

Wo zu kaufen

Die TOZO HT2 Hybrid Active Noise Cancelling Kopfhörer sind auf der offiziellen TOZO-Website und bei Amazon erhältlich. Stellen Sie sicher, nach laufenden Aktionen oder Rabatten zu suchen, um Ihren Kauf noch kostengünstiger zu gestalten.

Urteil

Zusammenfassend bietet der TOZO HT2 eine lobenswerte Mischung aus Klangqualität, Komfort und Erschwinglichkeit. Obwohl der Plastikaufbau und die Platzierung der Bedienelemente als Nachteile wahrgenommen werden können, macht die Gesamtleistung, insbesondere in Bezug auf Klang und Akkulaufzeit, sie zu einer soliden Wahl für diejenigen, die ein erschwingliches und dennoch zufriedenstellendes Hörerlebnis suchen. Der TOZO HT2 steht als Beweis dafür, dass beeindruckender Klang nicht immer mit einem hohen Preis einhergeht. Wirklich gut gemacht!