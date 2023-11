KMUs zwischen Cyberbedrohungen und Compliance-Anforderungen

In der Unternehmenslandschaft gibt es im Bereich IT-Sicherheit ein starkes Gefälle: Am oberen Ende stehen Großunternehmen, die entweder der Digitalindustrie angehören, oder frühzeitig ihre Digitalisierung vollzogen haben. Am unteren Ende befinden sich kleine und mittelständische Unternehmen, bei denen die Digitalisierung später Einzug gehalten hat oder die gerade erst beginnen, diese umsetzen.