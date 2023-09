Wie kann man dauerhaft gelöschte Dateien von Windows 10/11 wiederherstellen?

Was ist eine permanente Dateilöschung?

Bevor wir uns mit den Methoden befassen, ist es wichtig, dass wir das Konzept der Dateilöschung verstehen. Wenn wir eine Datei auf dem Computer erstellen, weist das System ihr Dateiköpfe oder Zeiger zu, die ihre Anfangs- und Endpunkte auf dem Laufwerk markieren. Wenn wir eine Datei löschen, werden diese Zeiger entfernt, und der der ursprünglichen Datei zugewiesene Speicherplatz kann wieder überschrieben werden.

Wenn wir eine Datei löschen, indem wir einfach auf die Schaltfläche „Löschen“ drücken, werden diese Zeiger in den Papierkorb verschoben, von wo aus die Datei an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden kann. Dies wird als temporäres Löschen von Dateien bezeichnet. Wenn Sie jedoch die Tasten UMSCHALT + LÖSCHEN drücken, um eine Datei zu löschen, wird sie nicht in den Papierkorb verschoben, sondern dauerhaft gelöscht.

Was sind die Gründe für eine permanente Dateilöschung?

Es gibt zahlreiche Gründe für eine dauerhafte Dateilöschung. Einige davon sind –

– Menschliches Versagen

– Beschädigung von Dateien/Daten

– Malware-Infektion

– Formatierung

– Logische Beschädigung des Laufwerks

Methoden zur Wiederherstellung dauerhaft gelöschter Dateien von Windows 11/10 PCs

Wenn man weiß, wie Dateien dauerhaft gelöscht werden, mag es schwierig erscheinen, sie wiederherzustellen. In Wirklichkeit ist es das aber nicht. Einfach gesagt, können Sie dauerhaft gelöschte Dateien mit einer professionellen Datenwiederherstellungssoftware wiederherstellen, wenn der zugewiesene Speicherplatz nicht überschrieben wird. Wenn dieser Speicherplatz jedoch durch neue Daten überschrieben wird, ist eine Wiederherstellung unmöglich. Daher ist es immer ratsam, den Computer sofort nach dem versehentlichen Löschen von Dateien nicht mehr zu benutzen.

Wenn Sie bestimmte wichtige Dateien dauerhaft von Ihrem Windows-Computer gelöscht haben, können Sie sie mit den folgenden Methoden wiederherstellen.

Methode 1: Verwenden Sie die Cloud oder ein lokales Backup

Dies ist die schnellste und einfachste Methode zur Wiederherstellung Ihrer dauerhaft gelöschten Dateien. Wenn Sie regelmäßige Datensicherungen Ihrer Dateien erstellt und gepflegt haben, entweder in der Cloud oder lokal auf einer Festplatte oder SSD gespeichert, verwenden Sie diese, um Ihre gelöschten Dateien wiederherzustellen.

Methode 2: Verwenden Sie die Funktion zur Sicherung und Wiederherstellung (Windows 7)

Um unerwarteten Datenverlusten zu begegnen, hat Microsoft in jeder Version von Windows 11 und 10 die Funktion „Sichern und Wiederherstellen“ integriert. Es ist ein großartiges Dienstprogramm, mit dem Benutzer automatische Datensicherungen auf einem externen Laufwerk erstellen können. Um diese Funktion zu nutzen, sollten Sie sie jedoch im Voraus aktivieren und konfigurieren. Wenn Sie diese Funktion auf Ihrem PC aktiviert haben, können Sie damit dauerhaft gelöschte Dateien von Ihrem Windows 11/10-Computer wiederherstellen.

Die Schritte sind ganz einfach – Öffnen Sie die Systemsteuerung > Klicken Sie auf Sichern und Wiederherstellen (Windows 7) > Schließen Sie das externe Laufwerk mit den Systemwiederherstellungsdateien an > Klicken Sie auf Andere Sicherung zum Wiederherstellen von Dateien auswählen > Wählen Sie den Speicherort des Quellgeräts.

Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.

Methode 3: Verwenden Sie den Dateiverlauf, um den vorherigen Zustand des Ordners wiederherzustellen

Der Dateiverlauf ist eine praktische Funktion, die Microsoft mit dem Windows-Betriebssystem gebündelt hat. Wenn diese Funktion im Voraus aktiviert wird, können dauerhaft gelöschte Dateien wiederhergestellt werden, indem der Ordner in seinen vorherigen Zustand zurückversetzt wird. So verwenden Sie diese Funktion, um dauerhaft gelöschte Dateien wiederherzustellen –

– Öffnen Sie den Datei-Explorer.

– Suchen Sie den Ordner, aus dem die Dateien gelöscht wurden, und klicken Sie mit der rechten Maustaste

– Wählen Sie Frühere Versionen wiederherstellen.

– Wählen Sie im Fenster Ordnereigenschaften die Version des Dateiordners, die Sie wiederherstellen möchten.

– Klicken Sie auf Öffnen, um sie zu überprüfen.

– Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Wiederherstellen und dann auf OK.

Methode 4: E-Mail-Anhänge verwenden

Es mag seltsam und altmodisch klingen, aber die Menschen verwenden E-Mails, um bestimmte wichtige Dateien und Dokumente zu speichern. Wir verwenden E-Mails hauptsächlich zum Senden und Empfangen von Dateien und Dokumenten. Manche nutzen sie aber auch, um ihre Daten zu sichern.

Wenn Sie versehentlich einige wichtige Dateien von Ihrem Windows 11/10-Computer gelöscht haben, können Sie diese in Ihrem Postfach suchen und im Handumdrehen wiederherstellen. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Konto in Ihrem Webbrowser und suchen Sie die gelöschten Dateien entweder nach der E-Mail oder dem Namen des Absenders, dem Betreff oder dem Dateinamen.

Methode 5: Verwenden Sie eine professionelle Datenrettungssoftware

Es gibt Zeiten, in denen Sie sofortige Ergebnisse wünschen, anstatt alle in den obigen Methoden genannten Schritte zu durchlaufen. In einem solchen Fall können Sie die Hilfe einer professionellen Datenrettungssoftware in Anspruch nehmen, um Ihre dauerhaft gelöschten Dateien wiederherzustellen. Datenrettung-Software wie Stellar Data Recovery Professional sind für die Wiederherstellung verschiedener Arten von fehlenden oder gelöschten Dateien von verschiedenen Speichergeräten wie HDD, SSD, Thumb-Laufwerke, usw. konzipiert.

Einpacken

Das Löschen einer Datei scheint eine einfache Aufgabe zu sein: Drücken Sie die Löschtaste, und voilà! Sie ist verschwunden. Wir haben uns so sehr an diesen einfachen Vorgang gewöhnt, dass wir es manchmal gar nicht merken und versehentlich wichtige Dateien von unserem Windows-Computer löschen. Bis wir dies bemerken, sind die Dateien bereits gelöscht.

Das macht uns besorgt und ängstlich. Sie sollten sich jedoch keine Sorgen machen, denn Ihre dauerhaft gelöschten Dateien können gerettet und wiederhergestellt werden. Wir hoffen, dass die oben beschriebenen Methoden Ihnen geholfen haben, dauerhaft gelöschte Dateien mit Leichtigkeit wiederherzustellen.