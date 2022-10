MFA richtig einsetzen

Der Oktober ist schon immer ein wichtiger Monat für die Cyber-Security-Community gewesen, nicht zuletzt auch wegen der großen Cybersicherheitsveranstaltungen. In diesem Jahr koordinieren die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) und die National Cybersecurity Alliance (NCA) die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Industrie und führen eine auf den Menschen ausgerichtete Kampagne unter dem Motto „See Yourself in Cyber“ durch.

Auf der anderen Seite des Atlantiks wird die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) in Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten zum zehnten Mal in Folge den European Cybersecurity Month (ECSM) durchführen, um die Cybersicherheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger zu fördern. Ziel dieser Veranstaltungen und Aktivitäten ist es, das Bewusstsein für die digitale Sicherheit zu schärfen und jeden in die Lage zu versetzen, seine persönlichen Daten vor Cyberkriminalität zu schützen, indem er bewährte Praktiken wie die Verwendung der Multi-Factor Authentication (MFA) und die Einrichtung starker Passwörter anwendet.

Sensibilisierung ist für jeden wichtig

Cyber-Bedrohungen und -Risiken für Technologien und sensible Daten sind weit verbreitet. Deshalb ist die Vermittlung von Informationen und bewährten Praktiken in der Cybersicherheit durch Aufklärungsmaßnahmen für Organisationen und Bürger auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung, damit sie in ihrem täglichen Leben fundierte Entscheidungen treffen und sich online selbst schützen können.

Aufklärungsveranstaltungen tragen dazu bei, die Einstellung der Menschen zu prägen und eine positive Kultur gegenüber Cyber-Verteidigung zu fördern. Unternehmen und Menschen müssen über Maßnahmen aufgeklärt werden, die sie zum Schutz ihrer sensiblen persönlichen Daten ergreifen können. Hierzu zählen die Aktivierung von Technologien wie Multi-Faktor-Authentifizierung, die Verwendung von starken Passwörtern, die Erkennung und das Melden von Phishing-Versuchen sowie die regelmäßige Aktualisierung von Software.

Die Rolle des Menschen

Menschliches Bewusstsein für Cybersicherheit ist leicht zu beschreiben, aber äußerst kompliziert zu erreichen. Umfrageergebnisse im Rahmen des Consumer Digital Trust Index 2022 Reports von Thales zeigen, dass es den Verbraucherinnen und Verbrauchern in allen Branchen an Vertrauen in den Schutz ihrer Daten mangelt. Vier von fünf Befragten haben nach einer Datenschutzverletzung negative Auswirkungen auf ihr Leben erfahren. Die meisten dieser Auswirkungen stellen die betrügerische Verwendung von finanziellen und persönlichen Informationen und maßgeschneiderte Betrügereien dar, die auf dem Missbrauch von sensiblen Informationen basieren.

Aus dem Bericht zum Thales Trust Index geht hervor, dass mehr als 50 Prozent der Umfrageteilnehmer der Meinung sind, dass Unternehmen, die eine Datenschutzverletzung erlitten haben, verpflichtet werden sollten, Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, indem sie Verschlüsselungs- und Benutzerauthentifizierungsprotokolle einführen. Konkrete Änderungen und Maßnahmen, wie die Verwendung von phishing-resistenter MFA und starken Passwörtern, werden als sehr wichtig erachtet, da sie die Risiken zukünftiger Datenschutzverletzungen mindern und die gesamte Datensicherheit drastisch verbessern können.

Fazit: Robuste Multi-Faktor-Authentifizierung und starke Passwörter sind entscheidend

Die DSGVO und andere Datenschutzvorschriften tragen dazu bei, das Bewusstsein für den Datenschutz zu schärfen und die Menschen misstrauischer zu machen, wenn es um den Schutz persönlicher Daten und digitaler Dienste geht. Cyberangriffe treffen sowohl Unternehmen als auch Kunden, deshalb ist das Streben nach optimalem Schutz personenbezogener Daten ein gemeinsames Anliegen. Sowohl Unternehmen als auch Kunden müssen das Vertrauen in diese voneinander abhängige Beziehung wiederherstellen und gemeinsam an der Verbesserung der Sicherheit arbeiten und adäquate Maßnahmen ergreifen.

In einer vollständig digitalen Welt zu leben und von Webanwendungen und Maschinen abhängig zu sein, heißt, sich auf deren Sicherheit und die Verwaltung von Maschinenidentitäten zu konzentrieren. Genauso steht es um die Sicherheit von digitalen Identitäten und persönlichen Daten. Cybersicherheitsstrategien sollten sich also auf die Sicherheit des Menschen fokussieren, um dies zu gewähleisten.

Die Verwendung von starken, aber benutzerfreundlichen Passwörtern und Phishing-resistenter MFA in Verbindung mit einer Zero Trust-Strategie wird die Sicherheit und den Schutz von sensiblen Daten unterstützen. Zweifelsohne ist Komplexität ein weiterer Feind der Cybersicherheit, und deshalb müssen MFA und Passwörter einfach gehalten werden, um sicherzustellen, dass sie handlich und widerstandsfähig gegen Cyberbedrohungen sind.