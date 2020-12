Google plant neue Cloud-Region in Deutschland

Google plant, in Deutschland eine zweite Cloud-Region neben der bestehenden in Frankfurt einzurichten. Außerdem sollen neue Regionen in Chile und Saudi-Arabien hinzukommen.

Google hat derzeit 24 Cloud-Regionen für seine Google Cloud Platform. Demnächst sollen nun drei neue dazu stoßen. Drei neue Regionen sind in Deutschland, Chile und Saudi-Arabien geplant.

In Deutschland wird diese zweite Cloud-Region die bestehende Region in Frankfurt ergänzen und die Fähigkeit erweitern, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Services in diesem Land zu bedienen. Kunden wie die Deutsche Börse, eine der weltweit führenden Börsenorganisationen, und der deutsche Großhändler METRO begrüßen die Ankündigung.

„Die Einführung der Public Cloud als Teil unseres strategischen Fokus auf neue Technologien hilft uns, unsere Agilität zu verbessern, die Effizienz zu steigern und Zugang zu modernsten Analyse- und KI-Tools zu erhalten“, sagt Michael Girg, Chief Cloud Officer der Gruppe Deutsche Börse. „Als einer der größten Marktinfrastrukturanbieter steht die Gruppe Deutsche Börse für innovative und stabile Lösungen, die für die Schaffung von Vertrauen in die Märkte von heute und morgen unerlässlich sind. Google Cloud hat uns mit seinen technischen Möglichkeiten, seiner robusten Sicherheitslage und seiner Partnermentalität überzeugt. Eine zweite Google Cloud-Region in Deutschland wird uns noch mehr Kapazität und technische Möglichkeiten bieten, um unser Geschäft zu skalieren.“

„METRO führt die digitale Transformation im Reisegroßhandel nicht nur durch unseren eigenen Wechsel in die Cloud an, sondern auch indem wir unseren Kunden digitale Lösungen zur Verfügung stellen“, sagt Timo Salzsieder, Chief Solution Officer und Chief Information Officer der METRO AG. „Mit Google Cloud haben wir die Stabilität unserer E-Commerce-Plattform erhöht und die Infrastrukturkosten gesenkt, und die neue Google Cloud-Region in Deutschland wird uns helfen, unsere Millionen von Kunden in 34 Ländern noch zuverlässiger zu bedienen.“