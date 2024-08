Microsoft: Erweiterter Support für Exchange 2016 endet Oktober 2025

Microsoft weist in einem Blogeintrag darauf hin, dass der erweiterte Support für Exchange Server 2016 in rund einem Jahr ausläuft. Endgültig stellt das Unternehmen jegliche Unterstützung für Exchange Server am 14. Oktober 2025 ein. Unternehmen, die Exchange weiterhin auf eigenen Servern einsetzen wollen, rät der Softwarekonzern zu einem baldigen Umzug zu Exchange Server 2019.

Allerdings dient der empfohlene Umzug auf Exchange Server 2019 ausschließlich dem dann einfacheren In-Place-Upgrade auf die kommende Version von Exchange Server, die im dritten Quartal 2025 verfügbar sein soll. Der erweiterte Support für Exchange Server 2019 wird nämlich ebenfalls am 14. Oktober 2025 eingestellt.

„Falls Sie planen, On-Premise zu bleiben, empfehlen wir, so bald wie möglich auf Exchange 2019 umzusteigen. Nur Exchange 2019 wird In-Place-Upgrades auf Exchange Server Subscription Edition (SE) unterstützen. Dies ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass Sie ein In-Place-Upgrade auf einer der nächsten Exchange-Versionen durchführen können.“

In einem Blogbeitrag beschreibt Microsoft zudem den Ablauf eines Umstiegs von Exchange 2016 zu Exchange 2019. Administratoren sollen demnach nach einem erfolgreichen Umzug Exchange 2016 vorerst in den Wartungsmodus versetzen, um auf mögliche Probleme nach dem Umstieg reagieren zu können. „Bitte beachten Sie, dass wir nicht empfehlen, die Exchange 2016-Server herunterzufahren, da dies zu Problemen führen kann, wenn die Ressourcen nicht vollständig migriert sind“, ergänzte Microsoft.