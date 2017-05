Schnäppchen: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 für knapp 414 Euro

Der chinesische Online-Versender Gearbest bietet das Windows-10-Notebook Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 derzeit besonders günstig an. Das Modell in Gold kostet in der aktuellen Rabattaktion 436,09 Euro. Dieser Preis vergünstigt sich auf 413,75, wenn man im Warenkorb den Code „Air12GoldenDE“ anwendet. Bis das Gerät beim Kunden ist, vergehen zwischen 10 bis 15 Werktage. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen, weil der Versand über Großbritannien erfolgt. Das Angebot gilt noch knapp zwei Tage.

Xiaomi hatte Notebook 2016 vorgestellt. Es ist mit einem Core m3-6Y30 inklusive integriertem 515-Grafikkern, einer 128-GByte-SSD und 4 GByte RAM ausgestattet. Im ZDNet-Test hinterließ es insgesamt einen sehr guten Eindruck. Vorinstalliert ist eine chinesische Windows-Version, mit der die meisten Anwender hierzulande nur wenig anfangen können. Eine deutsche Windows-10-Version lässt sich aber nachinstallieren und aktivieren. Wer den Import aus China nicht scheut und mit dem amerikanischen Tastaturlayout klarkommt, erhält ein sehr schönes Windows-10-Gerät.

Das Gehäuse des Notebooks besteht aus Aluminium. Lediglich das Gelenk, das den Displayrahmen mit dem Gehäuse verbindet, ist von Plastik umgeben. Das fällt aber nicht negativ auf. Insgesamt hinterlässt das Gehäuse einen stabilen Eindruck. Wenn man es leicht verbiegt, was wegen der hohen Verwindungssteifigkeit kaum möglich ist, kommt es zu keinen Knarzgeräuschen. Die Verarbeitung ist ohne Fehl und Tadel.

Die Gehäuseoberfläche ist größtenteils unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Auch das haptische Feedback des nur 1,07 Kilogramm schweren Notebooks hinterlässt einen hochwertigen Eindruck. Dieser wird auch nicht durch übermäßiges Branding getrübt. Bis auf den entfernbaren CPU-Aufkleber rechts neben dem Trackpad und dem Mi-Logo am unteren Bildschirmrand stören beim Blick auf das Gerät keine weiteren Aufkleber oder Logos die schöne und hochwertige Erscheinungsform. Auch die Abmessungen sind kompakt: So ist das Mi Notebook Air 12.5 beispielsweise gut vier Millimeter dünner als das MacBook Air mit 13,3-Zoll-Display von Apple. Auch das Mi Notebook Air 13,3 ist noch gut 2 Millimeter dünner.