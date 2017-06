Checkliste: Was Ihr SD-WAN-Provider können sollte

Mit hybriden Infrastrukturen, die in den nächsten Jahren das wohl verbreitetste IT-Infrastrukturmodell sein werden, bekommen Anwender IT-Services teils aus der Public Cloud und teils aus firmeneigenen Rechenzentren. Dafür sind SD-WANs die geeignete kommunikationstechnische Basis.

Das gilt insbesondere für ein SD-WAN als Service aus der Cloud, das ideal für die Nutzung vielfältiger Cloud-Services ist, wie sie digitalisierte Unternehmen der Zukunft kennzeichnen werden. Darüber lassen sich neue Cloud-Provider schnell an die eigene Infrastruktur anbinden und die Verbindungen sind nach Wunsch skalierbar.

So entsteht eine Liquid Infrastructure, deren Bandbreite sich dem jeweiligen Kommunikationsbedarf flexibel anpasst. Um in den Genuss aller Vorteile eines SD-WAN zu kommen – nicht nur der technischen, auch der betriebswirtschaftlichen, gilt es, bei der Auswahl die richtigen Fragen zu stellen. In dieser Checkliste finden Sie die 10 wichtigsten Fragen bei der Auswahl eines SD-WAN-Anbieters.