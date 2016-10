Hyperkonvergente Infrastrukturen auf dem Vormarsch

Hyperkonvergente Infrastrukturen stehen laut Analysten in der Unternehmens-IT hoch im Kurs. 2016 soll der Umsatz von Hyperconverged Integrated Systems (HCIS) laut Gartner 2 Milliarden Dollar erzielen und 2019 bereits 5 Milliarden Dollar betragen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Hyperkonvergente Infrastrukturen sind aktuell ein absolutes Top-Thema in der Unternehmens-IT. Darunter versteht man eine Betriebsplattform, die Netzwerk, Server und Storage zu einer schlüsselfertigen Lösung vereint. Dieser „IT-Thermomix“ verspricht eine Infrastruktur bereitzustellen, die keine großen Ressourcen bindet und mit der die IT bedarfsgerecht skalieren kann. Zudem soll sie auch noch einfach zu managen sein.

Kein Wunder also, dass sich IT-Verantwortliche in Unternehmen mit der Thematik auseinandersetzen und Lösungen aus diesem Bereich häufiger zum Einsatz kommen. 2016 soll der Umsatz von Hyperconverged Integrated Systems (HCIS) laut Gartner 2 Milliarden Dollar erzielen und 2019 bereits 5 Milliarden Dollar betragen, was einem Anteil von 24 Prozent aller verkauften integrierten Systeme entspricht.

Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich ist 2009 gegründete US-Firma Nutanix. Sie beschäftigt mehr als 1800 Mitarbeiter und beliefert über 2600 Kunden in über 80 Ländern. Nutanix bezeichnet seine Lösung auch als Web-Scale-IT. Ein Begriff der von Google geprägt wurde. Einer der Firmengründer stammt von dort und hat das Google File System mitentwickelt. Die Idee von Nutanix war, ein verteiltes Dateisystem zu entwickeln, das flaschenhalslos skalieren kann und mit Standard-Hardware als Compute-Plattform einheitlich nutzbar ist, um darauf Services zu betreiben. Solche Systeme bietet Nutanix als schlüsselfertige Lösungen an. Sie umfassen unter anderen Schnittstellen zu Cloudlösungen wie AWS und Microsoft Azure und bieten eine auf HTML5 basierende einheitliche Benutzeroberfläche.

Einen ersten Einblick in die Thematik gewährt außerdem folgendes Video, in dem Jan Mertes, Senior Systems Engineer bei Nutanix, wesentliche Aspekte der Lösung erläutert.