HPE-Serveroffensive mit Gewinnspiel

Die HPE-Serveroffensive geht in die nächste Runde. Profitieren Sie bei einer solchen Anschaffung gleich von mehreren Vorteilen. Wählen Sie aus speziell ausgesuchten HPE ProLiant Gen9 Servern mit neuen Intel® Xeon® Prozessoren, die passend für die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen vorkonfiguriert und auf alle denkbaren Anforderungen ausgerichtet sind. Die Geräte sind sofort verfügbar – und das zu besonders günstigen Angebotspreisen. Sichern Sie sich jetzt vorkonfigurierte Server mit neuen Intel Prozessoren zum Vorzugspreis. Unsere Empfehlung: Ergänzen Sie Ihren Server gleich mit einem optionalen HPE Support Service, um für einen reibungslosen Betrieb Ihrer IT zu sorgen.

Modernisierung der IT

Mehrere Gründe sprechen für eine Modernisierung der IT. Zum einen erhöht sich dadurch die Agilität der Unternehmens-IT, zum anderen können die Betriebskosten gesenkt und die Produktivität der Mitarbeiter gesteigert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema enthält das Whitepaper und folgende Artikel:

Weitere Informationen zum Thema bietet auch die Webinar-Aufzeichnung: Server-Modernisierung als Chance für KMUs

HPE-Server gewinnen

Zum Schluss haben wir noch eine Überraschung für Sie: Registrieren Sie sich für den Download des Whitepapers HPE Just Right IT – SMB Inspire – Angebote für KMUs und nehmen Sie an der Verlosung eines HPE-Servers teil. Dabei handelt es sich um das Modell HPE ProLiant ML10 Gen9, der als Einstiegs-Tower-Server für kleine und mittlere Unternehmen gedacht ist. Weitere Informationen zum HPE ProLiant ML10 Gen9 enthält das Datenblatt (PDF).