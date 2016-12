Nutanix .NEXT ON TOUR in Mainz

Mit .NEXT ON TOUR präsentiert Nutanix die neuesten Entwicklungen im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturen. Hierzulande findet die nächste Veranstaltung am 2. Februar 2017 in Mainz statt.

Mit der Veranstaltungsreihe .NEXT ON TOUR bietet Nutanix eine komprimierte Informationsveranstaltung, die die wichtigsten Themen aus dem Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturen zusammenfasst. Sie ist für all jene gedacht, die nicht an der ausgebuchten .NEXT Europe Conference in Wien im November 2016 teilnehmen konnten. Registrieren Sie sich noch heute und sichern Sie sich ihre kostenlose Eintrittskarte für die Veranstaltung am 2. Februar 2017 in Mainz.

Gründe für die Teilnahme

Lernen Sie mehr über bewährte Strategien zur reibungslosen Bereitstellung von IT Services unter Beibehaltung präziser Kontrolle

Überzeugen Sie sich vom bahnbrechenden Leistungsspektrum der neuen Nutanix Plattform, welche IT Silos beseitigt und den Technologie-Stack vereint.

Treffen Sie Gleichgesinnte und tauschen Sie sich aus zu Themen wie Virtualisierung, Anwendungsdesign und Cloud Technologien.