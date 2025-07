DeepL erweitert Echtzeit-Sprachübersetzung

DeepL Voice bietet neue Sprachen und Produktivitätsverbesserungen / In Kürze soll eine Integration in Zoom Meetings erfolgen

Ergebnisse einer Befragung von rund 1.000 Unternehmen in den USA zeigen, das Sprachbarrieren globale tätige Unternehmen beeinträchtigen: Fast 70 Prozent berichten von operativen Problemen in Bereichen wie der internen Zusammenarbeit, dem Kundenservice und der IT. Zudem geben 61 Prozent an, dass solche Herausforderungen ihr internationales Wachstum verlangsamen oder einschränken. DeepL Voice for Meetings gibt in virtuellen Besprechungen Live-Übersetzungen als Untertitel aus und DeepL Voice for Conversations ermöglicht bei persönlichen Gesprächen eine sofortige Sprachübersetzung auf Mobilgeräten.

Neue Sprachen

DeepL Voice unterstützt nun auch Spracheingaben in Mandarin, Ukrainisch und Rumänisch. Damit wird das bestehende Sprachangebot – Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Türkisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Italienisch – weiter ausgebaut. Die Übersetzung als Untertitel ist nun in 35 Sprachen des DeepL Übersetzers verfügbar, darunter auch in den neuen Sprachen Vietnamesisch und Hebräisch.

Nach einem Meeting können nun vollständige Transkripte und Übersetzungen für eine leichtere Koordinierung von Notizen, Protokollen und Folgeaufgaben heruntergeladen werden. Die Funktion wird durch dedizierte Administratorrechte gesteuert, sodass die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen auf Unternehmensebene gewährleistet sind.

Bald verfügbar in Zoom

Neben der bestehenden Integration für Microsoft Teams ist DeepL Voice for Meetings in Kürze auch für Zoom Meetings verfügbar, um eine nahtlose mehrsprachige Kommunikation auf einer der weltweit meistgenutzten Meeting-Plattformen zu ermöglichen. Für persönliche Interaktionen ist DeepL Voice for Conversations weiterhin für iOS- und Android-Geräte erhältlich.

DeepL Voice basiert auf eigenen KI‑Modellen, die speziell auf Echtzeit-Sprachübersetzung abgestimmt sind, und bietet dadurch die Genauigkeit, Qualität und Sicherheit, auf die Unternehmen weltweit bei ihrer Kommunikation angewiesen sind. Zudem stehen Sicherheit und Datenschutz bei DeepL Voice im Mittelpunkt. Die Lösung erfüllt höchste unternehmensweite Standards, für die DeepL bekannt ist.