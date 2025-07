Rechtssichere Umsetzung der E-Rechnung in Deutschland

Seit 1. Januar 2025 gilt für Unternehmen in Deutschland die E-Rechnungspflicht. Seitdem müssen sie elektronische Rechnungen empfangen und bearbeiten können.

Diese Voraussetzung bieten Formate, die die europäische Norm EN 16931 erfüllen, unter anderem ZUGFeRD und XRechnung. Ein PDF-Dokument gilt nicht als elektronische Rechnung, da sie nicht ohne manuelle Eingriffe verarbeitet werden kann.

Eine Studie des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass Ende 2024 weniger als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland Rechnungen nicht einmal als E-Rechnung empfangen konnten. Dabei rückt die gesetzliche Pflicht zur kompletten Umsetzung des E-Rechnungsprozesses näher. Für den Versand einer E-Rechnung hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist gewährt. Ab Januar 2027 müssen Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz ab 800.000 Euro elektronische Rechnungen versenden können. Ein Jahr später greift die Vorgabe dann auch bei Kleinunternehmen mit weniger als 800.000 Euro Jahresumsatz. Wer die gesetzlichen Fristen nicht einhält, dem drohen rechtliche und finanzielle Risiken.

Nahtlose Integration in ERP-Systeme

Die Umsetzung der E-Rechnungsvorgaben scheint auf den ersten Blick einfach zu sein. Doch hat selbst die aktuelle Pflicht zum reinen Empfang von E-Rechnungen, viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen gestellt, da die Implementierung in verschiedene Geschäftsprozesse hineinreicht.

Wer auf eine schnelle Lösung setzt, die lediglich die Empfangsbereitschaft abbildet, kann zwar die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, schöpft die Vorteile der E-Rechnung aber nicht komplett aus. Der E-Rechnungsprozess sollte nahtlos in die vorhandene ERP-Lösung integriert sein, da integrierte Tools die Prüfung der E-Rechnung automatisch übernehmen. Sie erkennen Abweichungen und weisen auf fehlende Daten hin. Das minimiert das Risiko, E-Rechnungen, die Fehler enthalten, weiterzuverarbeiten. Die Automatisierung spart dann Kosten und Zeit, reduziert Fehlerquoten und verbessert die Transparenz im Rechnungswesen.

Mit Esker on Demand setzen Unternehmen die Verpflichtungen zur elektronischen Rechnungsstellung in Deutschland sowohl im Rechnungseingang als auch im Rechnungsausgang rechtssicher über eine End-to-End Cloud-Plattform um – inklusive nahtlose Integration in gängige ERP-Systeme wie SAP, SAP S/4 HANA, Oracle und Microsoft Dynamics 365. Diese nahtlose Integration sorgt für einen durchgängigen und effizienten Datenaustausch zwischen der Digitalisierungslösung und dem ERP-System.

KI-basierte Automatisierung

Für die Extraktion von Daten aus Rechnungen setzt Esker auch auf Künstliche Intelligenz. KI kann zusammen mit weiteren Technologien relevante Informationen in kürzester Zeit präzise und effizient erfassen. Die Zeichenextraktion liest relevante Informationen aus der Rechnung mithilfe intelligenter Datenerfassungstechnologien wie Machine-Learning- und Deep-Learning-Fähigkeiten aus.

Die Lösung extrahiert Daten auch aus Rechnungslayouts, die zum ersten Mal verarbeitet werden, indem sie bestimmte Merkmale auf dem Dokument identifiziert und mit den Daten historischer Dokumente und ERP-Stammdaten vergleicht.

Vorteile der Rechnungsverarbeitung mit KI

Die Lösung lernt zudem dazu, indem sie automatisch aus Korrekturen der User lernt, und Erkennungsraten damit nach kurzer Zeit erhöht. Dies wird unterstützt, indem die User Erkennungskriterien für spezifische wiederkehrende Rechnungen explizit definieren, damit die KI diese Kriterien genau erkennt. KI kann Daten daher genau extrahieren, selbst aus komplexen Layouts und unstrukturierten Dokumenten.

Künstliche Intelligenz erhöht auch die Geschwindigkeit der Rechnungsverarbeitung, da sie große Mengen an Rechnungen schnell verarbeiten kann. Und nicht zuletzt steigt die Arbeitszufriedenheit, da sich die Teams auf strategische Aufgaben konzentrieren können.

————————————————

Vorteile der E-Rechnung auf einen Blick

Kostenersparnis

Durch den Wegfall von Druck-, Versand- und Lagerkosten können Unternehmen erhebliche Einsparungen erzielen.

Schnellere Verarbeitung

E-Rechnungen können automatisch verarbeitet werden, was die Bearbeitungszeit erheblich verkürzt.

Fehlerreduktion

Automatisierte Prozesse minimieren das Risiko von Fehlern, die bei manueller Eingabe auftreten können.

Umweltfreundlichkeit

Der Verzicht auf Papier schont die Umwelt und reduziert den CO2-Fußabdruck.

Rechtssicherheit

E-Rechnungen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und bieten eine hohe Sicherheit durch digitale Signaturen und Verschlüsselung.