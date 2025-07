Tronsmart: Soundtrack für Outdoor-Spaß und Indoor-Chill

Die tragbaren Audiogeräte beeindrucken durch ihr Design und kraftvollen Sound. Der 90-W-Bang 2 dominiert Outdoor-Partys, der 40-W-T8 bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Tragbarkeit für Outdoor-Aktivitäten, der kompakte T8 Mini liefert 360°-Sound für Innenräume und der Trip 2 ist der ultimative Reisebegleiter. Von Strandpartys bis hin zu Bergwanderungen – dieses Sortiment deckt jede Situation ab.

Dank der SoundPulse-Technologie liefert der Bang 2 über sein 2.1-Kanal-System 90 W tiefere Bässe für einen satteren Stereoklang. Ein Rennstrecken-Mitteltöner und zwei Hochtöner sorgen für klare Höhen und druckvolle Bässe. Zwei passive Radiatoren verstärken die Tiefe im unteren Frequenzbereich. Wenn die Sonne untergeht, beginnt die Lichtshow und verwandelt Ihre Party in ein unvergessliches Fest.

Der Party-Lautsprecher wurde mit Blick auf Mobilität entwickelt und verfügt über einen abnehmbaren Gurt und einen integrierten Griff, sodass Sie mit bis zu 26 Stunden Non-Stop-Musik überall für Stimmung sorgen können. Dank seiner Wasserdichtigkeit nach IPX6 ist er bereit für Spritzer am Strand, Unfälle am Pool und plötzlichen Regen.

Sie wollen mehr? Koppeln Sie mehrere Bang 2-Lautsprecher für einen ultrabreiten Klangraum, der alle in die ultimative Party-Stimmung versetzt. Der integrierte Typ-C-Anschluss dient gleichzeitig als Powerbank, sodass Ihr Smartphone immer aufgeladen ist und der Spaß kein Ende nimmt. Wählen Sie Schwarz für coole Vibes oder Blau, um die Party mit Energie zu versorgen.

Mit seinem 2.1-Kanal-System bietet der T8 eine auf 40 W verstärkte Lautstärke und 360°-Sound, egal wo Sie ihn aufstellen. Zwei Vollbereichstreiber sorgen für klaren Klang ohne Verzerrungen, während ein Woofer in Kombination mit zwei passiven Radiatoren für verbesserte Bässe sorgt. Für Outdoor-Fans bietet der tragbare Lautsprecher bis zu 18 Stunden Spielzeit und ist damit perfekt für Campingausflüge oder ganztägige Wanderungen geeignet. Und du musst dir keine Sorgen um Wasser machen. Dank IPX7-Wasserdichtigkeit trotzt er Spritzern, Verschüttungen und Regen.

Der T8 behält das klassische Rad des T7 bei und bietet eine intuitive Steuerung durch müheloses Drehen. Der T8 sieht genauso gut aus, wie er funktioniert. Unter dem Sternenhimmel leuchtet das Umgebungslicht sanft und wirft einen warmen Schein um das Feuer. Befestigen Sie den T8 mit dem abnehmbaren Trageband an Ihrem Rucksack oder Zelt, damit Sie Ihre Musik immer in Reichweite haben. Der Aux-Eingang bietet noch mehr Hörmöglichkeiten. Erhältlich in Schwarz, Blau und Grau, finden Sie immer das passende Modell.

Lassen Sie sich nicht von seiner Größe täuschen. Der T8 Mini basiert auf dem beliebten Design des T7 Mini und bietet mehr Leistung, tieferen Klang und intelligentere Bedienelemente. Der T8 Mini ist mit einem Vollbereichstreiber und zwei passiven Radiatoren ausgestattet, die einen ausgewogenen 360°-Klang und überraschend kraftvolle Bässe liefern. Er eignet sich perfekt für den Heimgebrauch und ist ideal für persönliche Umgebungen wie Küche, Bad und Schreibtisch. Mit einer robusten Schlaufe können Sie ihn mühelos von Raum zu Raum transportieren. Dieser kleine, aber leistungsstarke Lautsprecher bringt Atmosphäre in jeden Winkel Ihres Zuhauses.

Mit IPX7-Wasserdichtigkeit und bis zu 20 Stunden Spielzeit ist er bereit für lange Arbeitstage, gemütliche Abende oder singende Duschen. Die LED-Umgebungsbeleuchtung pulsiert im Takt, während Sie mit der App den Klang an Ihre Stimmung anpassen können. Und die lebendigen Farboptionen – Schwarz, Rot, Blau und Grau – passen zu Ihrem Stil.

Der Trip 2 verfügt über einen Vollbereichstreiber in Kombination mit zwei passiven Radiatoren und liefert 20 % mehr Bass als sein Vorgänger. Er bietet ein klares Klangerlebnis, egal ob Sie eine pulsierende Stadt erkunden oder an einem Gebirgsbach entspannen. Der verbesserte Akku bietet eine beeindruckende Spielzeit von 20 Stunden, sodass Sie Ihre Musik während der gesamten Reise genießen können. Die Wasserdichtigkeit nach IPX7 schützt vor Spritzwasser, sodass Sie Ihre Lieblingssongs in jeder Umgebung ohne Bedenken genießen können.

Der Trip 2 ist Ihr farbenfroher Begleiter für Outdoor-Ausflüge und kombiniert Tragbarkeit und Design mit einem robusten Griff, der sich leicht an Ihrem Rucksack befestigen oder in Ihre Tasche stecken lässt. Er verfügt über ein integriertes Mikrofon für Freisprechanrufe und Sprachassistenten und ist in vier Farben erhältlich – Schwarz, Blau, Grau und Rot –, die zu Ihrem Stil passen. Darüber hinaus sorgt ein Typ-C-Ladeanschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und problemloses Aufladen, sodass die Musik immer und überall weiterläuft.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Produktreihe unterstützt eine über die App anpassbare Klangregelung und doppelte Kopplung für einen noch besseren Stereoklang sowie die Verbindung von zwei Geräten für ununterbrochenen Genuss.

Die Produkte sind ab Juli auf der offiziellen Website von Tronsmart , Aliexpress , Mercadolibre und bei anderen autorisierten Händlern erhältlich.

Nehmen Sie an der Vorbestellungsaktion teil, um am 24. Juli einen Rabatt zu erhalten.

Der Bang 2 ist für 129,99 USD / 129,99 EUR erhältlich

Der T8 für 59,99 USD / 59,99 EUR

Der T8 Mini für 34,99 USD / 34,99 EUR

Der Trip 2 für 29,99 USD / 29,99 EUR