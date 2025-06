KI-Power im Suchnetzwerk: Google AI Max vs. Performance Max im direkten Vergleich

Anders als der eigenständige Kampagnentyp Performance Max wird AI Max per Schalter in den bekannten Suchkampagnen aktiviert und kombiniert mehrere KI-gestützte Optimierungselemente. Ziel ist es, mit minimalem manuellem Aufwand Reichweite, Relevanz und Effizienz der Anzeigen deutlich zu steigern.

Technische Funktionsweise

Search Term Expansion

Anstatt nur auf festgelegte Keywords zu bieten, wertet die KI historische Suchanfragen, Landingpage-Inhalte und Anzeigentexte aus. Broad Match-Keywords werden mit keywordlosem Matching verknüpft, sodass zusätzliche, hochrelevante Suchbegriffe automatisch erschlossen werden. So erzielen Anzeigen Klicks auf Anfragen, die im bisherigen Keyword-Set nicht abgedeckt waren.

Responsive Text Customization

Auf Basis vorhandener Headlines, Beschreibungen und Zielseiten generiert AI Max automatisch weitere Textvarianten. Diese werden dynamisch getestet und priorisiert. Anders als die ersten „automatisch erstellten Assets“, die Google bereits Anfang 2023 einführte, arbeiten die neuen Modelle mit deutlich ausgefeilterer Generative AI, erstellen kontextbezogenere Texte und liefern klarere Calls-to-Action.

Final URL Expansion

AI Max wählt automatisch jene Unterseiten Ihrer Domain aus, die thematisch am besten zur jeweiligen Suchanfrage passen. Nutzer mit spezifischer Suchabsicht – etwa „rote Laufschuhe Damen“ – landen direkt auf der passenden Kategorie- oder Produktseite.

Smart Bidding-Integration

Alle Automatisierungsfunktionen laufen parallel zu Smart Bidding-Strategien wie Ziel-CPA oder Ziel-ROAS. Gebote werden in Echtzeit anhand von Nutzermerkmalen (Gerät, Standort, Tageszeit) angepasst, um das Budget optimal einzusetzen.

Ein Klick in den Kampagneneinstellungen genügt, und AI Max beginnt umgehend mit dem Sammeln von Signalen und ersten Optimierungen. Schon nach wenigen Tagen zeigen sich oft deutlich höhere Klick- und Conversion-Raten.

Unterschied zu Performance Max

Performance Max ist seit 2021 ein eigenständiger Kampagnentyp, der kanalübergreifend (Search, Display, YouTube, Shopping) eingesetzt wird. Während PMax Budget, Gebote, Zielgruppen und kreative Assets vollautomatisch über alle Google-Netzwerke optimiert, bleibt AI Max auf den Suchbereich fokussiert und lässt Werbetreibenden mehr Kontrolle:

Kanalbezug

AI Max optimiert rein Suche. PMax läuft in allen Inventaren. Steuerung

AI Max bietet Brand- und Standort-Filter, Negativ-Keyword-Listen und das Anpinnen wichtiger Keywords. PMax arbeitet mit Audience Signals, erlaubt aber weniger Granularität beim Suchbegriff-Targeting. Transparenz

AI Max liefert neue Match-Typ-Labels im Suchbegriffsbericht, während PMax ursprünglich nur sehr eingeschränkte Einblicke bot und erst später detailliertere Suchbegriffs- und Asset-Reports ergänzte. Asset-Vielfalt

PMax kann automatisch Videos aus Bild- und Text-Assets erzeugen. AI Max beschränkt sich auf Text-Assets und URL-Auswahl in Suchkampagnen.

Beide Lösungen profitieren von Googles KI-Infrastruktur. AI Max legt den Schwerpunkt jedoch auf Suche und bewahrt mehr manuelle Steuerungsmöglichkeiten als Performance Max.

Differenz: „Automatisch erstellte Asset“ vs. AI-generierte Texte

Die Funktion „Automatisch erstellte Assets“ startete Anfang 2023 und nutzte einfache KI-Algorithmen, um aus bestehenden Headlines und Beschreibungen neue Varianten vorzuschlagen. Häufig waren dies nur Kürzungen oder Umstellungen vorhandener Texte.

Die in AI Max eingesetzten Generative-AI-Modelle analysieren Kontext, Suchintention und Landingpage-Inhalte deutlich tiefer. Die resultierenden Texte sind prägnanter, enthalten maßgeschneiderte Calls-to-Action und zielen stärker auf Conversion-Optimierung ab. Gleichzeitig erlaubt AI Max, unerwünschte automatisch erstellte Headlines und Beschreibungen ohne Umwege zu entfernen – was bei den ersten Assets-Betas nicht immer möglich war.

Voraussetzungen und Einsatzbereiche

Damit AI Max sein volles Potenzial entfalten kann, sollten folgende Punkte erfüllt sein:

Broad Match-Keywords in jeder Anzeigengruppe Verlässliches Conversion-Tracking (Web/App) Smart Bidding-Strategie (Ziel-CPA, Ziel-ROAS etc.) Datenhistorie: mehrere hundert Conversions in den letzten 60–90 Tagen Ausreichende Assets: pro Anzeigengruppe mindestens drei Responsive Textanzeigen und Anzeigenerweiterungen

AI Max empfiehlt sich vor allem für E-Commerce, Lead-Gen und schnell wachsende Unternehmen mit komplexen Konten und ambitionierten Performance-Zielen. Kleine Budgets und sehr spezialisierte Nischenkampagnen liefern der KI oft zu wenige Signale für valide Prognosen.

Vorteile im Überblick

AI Max erschließt automatisch zusätzliche, hochrelevante Suchbegriffe und sorgt so für eine deutlich erweiterte Reichweite. Gleichzeitig passt die KI Texte kontextsensitiv an, was zu einer höheren Anzeigenrelevanz und besseren Klickqualitäten führt. Dank der real-time Gebotsoptimierung fließt Ihr Budget stets dorthin, wo die Conversion-Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, und ermöglicht so ein effizienteres Budget-Management. Routineaufgaben wie das manuelle Testen von Textvarianten entfallen nahezu vollständig, sodass Kampagnen schneller skaliert werden können. Schließlich bietet AI Max neue Match-Typ-Labels im Suchbegriffsbericht und detaillierte Asset-Performance-Einblicke, die Ihnen die nötige Transparenz verschaffen, um den Erfolg Ihrer Suchkampagnen jederzeit nachzuvollziehen.

Risiken und Kontrollverlust

Mit zunehmender Automatisierung wächst die Sorge um Kontrolle: Budget-Verwässerung durch unreflektierte Broad Match-Erweiterung Ungeprüfte Texte: automatische Headlines können unerwünschte Formulierungen enthalten Datenabhängigkeit: kleinere Konten liefern der KI zu wenig Trainingsdaten Compliance-Risiken in regulierten Branchen (Finanzen, Medizin) Komplexes Reporting: neue Metriken erfordern vertieftes Verständnis

Viele PPC-Profis empfehlen, AI Max schrittweise zu testen, Negativ-Keywords kontinuierlich zu pflegen und automatisch erstellte Assets genau zu überwachen. So vermeidet man ungewollte Ausspielungen und wahrt die Markenführung.

Praxis-Tipps

Pilotkampagne

Aktivieren Sie AI Max zunächst in einer repräsentativen Kampagne mit ausreichendem Budget. Tägliches Monitoring

Beobachten Sie Suchbegriffe, Klick- und Conversion-Raten sowie Kosten pro Conversion über zwei bis vier Wochen. Negativ-Keyword-Pflege

Ergänzen Sie Ihre Liste laufend um irrelevante Suchanfragen. Asset-Review

Entfernen Sie leistungsschwache Texte direkt im Asset-Manager. Kontroll-Filter

Nutzen Sie Brand-Exclusions und Standort-Interessen, um Zielgruppen präzise zu steuern. Roll-out auf weitere Kampagnen,

sobald die Pilotkampagne stabile Verbesserungen zeigt.

Für professionelle Konfiguration, laufende Betreuung und strategische Weiterentwicklung empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Google Ads Agentur.

Ausblick und Zeit

AI Max ist kein reines „Set-and-forget“-Tool, sondern ein mächtiges Automatisierungs-Feature, das bei richtiger Anwendung beachtliche Performance-Steigerungen ermöglicht. Große, datenstarke Konten profitieren am stärksten, während kleine Accounts mit begrenztem Datenvolumen und strikten Compliance-Anforderungen vorsichtig testen sollten. Ein schrittweises Vorgehen mit engmaschigem Monitoring, aktiver Negativ-Keyword-Pflege und gezielter Asset-Kontrolle ist der Schlüssel zur optimalen Balance zwischen Automatisierung und manueller Steuerung.