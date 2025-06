Effizienter Server: VPS Hosting als Faktor für Unternehmenswachstum

Finanzielle Aufwendungen können Unternehmen zusetzen. Insbesondere IT-Infrastruktur kann mächtige Löcher in die Budgets reißen. Wer im Betrieb dennoch auf leistungsstarke Anwendungen angewiesen ist, muss sich nicht mit einer mittelprächtigen Lösung zufriedengeben. Inwieweit Windows VPS Server sowie Linux VPS Hosting dafür effiziente und zeitgemäße Lösungsansätze sind, erläutern wir im Folgenden.

Grundlagen: Die Kernfunktion der VPS Cloud Servers

Ein Virtual Private Server (VPS) und das VPS Hosting werden von immer mehr Unternehmen in Anspruch genommen, um trotz einer schmalen IT-Infrastruktur leistungsstarke Anwendungen für den operativen Betrieb einsetzen zu können. Anbieter wie one.com stellen beim Server- und Cloud Hosting virtuelle Rechenleistung und Speicherkapazität bereit, die auf leistungsfähiger Infrastruktur in einem Rechenzentrum basiert. Im Falle von one.com kann diese Rechenleistung auch mit verschiedenen Betriebssystemen genutzt werden.

Nutzt ein Betrieb Microsoft-Produkte, kann er den Server in Verbindung mit Windows nutzen. Auch eine Verwendung mit einem Linux-Betriebssystem ist möglich – zum Beispiel in Verbindung mit Ubuntu, Debian oder CentOS. Nachfolgend fünf schnelle Fakten zu dem VPS Hosting von one.com:

ISO 27001-Zertifizierung bietet Sicherheit

bietet Sicherheit RAM, Bandbreite, Speicher und Rechenleistung werden virtuell bereitgestellt

Programme können auf dem VPS ausgeführt werden

VPS Hosting eignet sich auch für Shopsysteme

Ein Support sorgt dafür, dass 24/7 Ansprechpartner bereitstehen

Skalierbarkeit: Pay-as-you-grow

Stellen wir uns vor, eine Event-Agentur verfügt derzeit über vier Angestellte. Da das Unternehmen keine eigene IT betreiben möchte, nimmt es einen Virtual Private Server in Anspruch. Um bei unserem obigen Beispiel zu bleiben: Die Agentur wählt das Paket Cloud Server L. Die folgenden sechs Monate laufen gut und es werden über einen Zeitraum von weiteren sechs Monaten drei zusätzliche Angestellte eingestellt.

Nun nutzen sieben Personen den VPS, was bei paralleler Verwendung die Rechenleistung schmälern kann. Um dem Mehr an aktiv arbeitenden Personen und dem daraus resultierenden Mehrbedarf an Rechenleistung gerecht zu werden, kann die verantwortliche Person nun das nächsthöhere Paket wählen.

Spielraum nach oben und nach unten

Wenn die Perspektive so gut ist, dass die Belegschaft weiter wächst, kann auch ein Paket mit noch mehr Rechenleistung gebucht werden (beispielsweise Paket Cloud Server XL oder XXL). Der Betrieb zahlt immer nur das Paket, das er in Anspruch nehmen möchte und kann. Auch bei einer Reduktion der Mitarbeiterzahl ist ein Wechsel zu einem kleineren Tarif möglich. Diese hervorragende und vor allem agile Skalierbarkeit macht den VPS Cloud Server zum idealen Begleiter für wachstumsorientierte Unternehmen oder bei saisonalen Lastspitzen, wie sie in vielen Branchen vorkommen.

Linux- und Windwos VPS Server versus physische Server

Im Vergleich zu physischen Servern sind VPS nicht nur in der Anschaffung wesentlich vorteilhaft. Der Einsatz senkt wiederkehrende Fixkosten deutlich. Wartungskosten oder auch personelle Ressourcen, die für eine Wartung und Instandhaltung notwendig werden, entfallen. Updates und alle Sicherheitsaspekte werden zudem bei Servern in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren von Fachpersonal übernommen. Die Handhabung gestaltet sich so einfach, dass sogar Privatpersonen die online verfügbaren Angebote als Gaming Server verwenden.

Up-time Garantie als Voraussetzung betrachten

Entscheiden sich Unternehmen für einen Anbieter, sollte der Host eine hohe Verfügbarkeit der Rechenleistung garantieren. Eines der Gegenargumente vieler Unentschlossener ist das mögliche Ausfallrisiko. Doch in der Regel ist der VPS auch bei technischen Herausforderungen aufseiten des Anbieters erreichbar. Es sollte darauf geachtet werden, dass dieser eine Up-time Garantie von über 99 % bietet.