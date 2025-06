Windows Update: Microsoft entfernt veraltete Hardware-Treiber

Eine „optimierte“ Treiberauswahl soll für mehr Sicherheit und Kompatibilität sorgen. Microsoft will nun regelmäßig das über Windows Update erhältliche Angebot an Treibern bereinigen.

Microsoft bereinigt sein Angebot an Hardware-Treibern, die über Windows Update bereitgestellt werden. In einem an Partner des Windows Hardware Program gerichteten Blogeintrag kündigt das Unternehmen an, veraltete Treiber auszusortieren. Die Initiative soll sicherstellen, dass eine „optimale“ Treiberauswahl verfügbar ist und die Sicherheit und Kompatibilität verbessern.

In einer ersten Phase sollen ausschließlich Treiber entfernt werden, für die bereits neuere Versionen über Windows Update erhältlich sind. Allerdings haben Microsofts Partner die Möglichkeit, betroffene Treiber erneut einzureichen. Der Softwarekonzern behält sich dem Blogeintrag zufolge jedoch das Recht zu prüfen, warum ein veralteter Treiber erneut angeboten werden soll.

Welche Treiber betroffen sind, wird Microsoft in einem weiteren Blogeintrag öffentlich machen. „Danach haben die Partner sechs Monate Zeit, um ihre Bedenken zu äußern (falls vorhanden). Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, werden die Treiber dauerhaft aus Windows Update entfernt“, teilte Microsoft mit.

Künftig wird Microsoft regelmäßig das Treiber-Angebot über Windows Update bereinigen. „Wir beginnen mit der oben genannten Kategorie von Treibern, werden aber weitere Kategorien von Treibern abdecken, die Microsoft für geeignet hält, aus Windows Update entfernt zu werden.“ Darüber hinaus sollen sich Microsofts Partner auf neue Veröffentlichungsrichtlinien für Treiber vorbereiten. Details dazu nannte das Unternehmen aber nicht.