Absturz beim Verfassen von E-Mails: Microsoft prüft Probleme mit Outlook Classic

Die Outlook Classic stürzt unter Umständen beim Verfassen neuer E-Mails ab. Derzeit bietet Microsoft lediglich eine Behelfslösung an.

Microsoft hat ein Problem mit seiner E-Mail-Anwendung Outlook eingeräumt. Betroffen ist Outlook Classic in allen Versionen von Microsoft 365 Office. Die Anwendung stürzt unter Umständen beim Verfassen neuer E-Mail-Nachrichten ab.

„Wenn Sie eine neue E-Mail öffnen oder starten, stürzt das klassische Outlook ab“, heißt es in einem Support-Artikel von Microsoft. „Dieses Problem tritt auf, weil Outlook die Forms Library nicht öffnen kann.“

Die Abstürze werden demnach in der Ereignisanzeige dokumentiert. Der Fehler tritt laut Microsoft mit der Outlook.exe in Version 16.0.14334.20090 auf. Als fehlerhaftes Modul nennt Microsoft die Bibliothek Olmapi32.dll, ebenfalls in der Version 16.0.14334.20090.

Nach Angaben des Unternehmens wird der Fehler derzeit noch untersucht. Ein Fix steht noch nicht zur Verfügung. Betroffenen Nutzern bietet Microsoft jedoch eine Behelfslösung an. Im Verzeichnis „C:\Users\\AppData\Local\Microsoft“ muss demnach ein Ordner „FORMS2“ angelegt werden. Weitere Details hält Microsoft in seinem Support-Artikel bereit.