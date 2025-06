Apple startet Reparaturprogramm für Mac Mini M2

Apple hat eine neues Serviceprogramm eingeleitet. Es richtet sich an Nutzer des Mac Mini von 2023 mit M2-Prozessor. Offenbar lassen sich einige Geräte dieser Baureihe nicht mehr einschalten. Im Rahmen des Serviceprogramms repariert Apple schadhafte Geräte kostenfrei.

Betroffen sind Mac Mini M2, die zwischen 16. Juni und 23. November 2024 hergestellt wurden. Nutzer können auf der Apple-Website anhand der Seriennummer prüfen, ob ihr Gerät für das Programm qualifiziert ist.

Die Reparatur kann von einem autorisierten Apple Service Provider durchgeführt werden. Alternativ können Nutzer auch einen Termin in einem Apple Store vereinbaren. Das Unternehmen aus Cupertino weist darauf hin, dass eine Reparatur „unter Umständen“ nur in dem Land oder der Region möglich ist, wo der Kauf ursprünglich getätigt wurde. Mac Mini, die einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gekauft wurden, können in jedem Land des EWR instandgesetzt werden.

Darüber hinaus betont Apple, dass das Reparaturprogramm die Standard-Garantieabdeckung des Mac Mini nicht verlängert. Das Programm läuft drei Jahre nach dem ersten Verkauf des Geräts im Einzelhandel.