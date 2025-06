Einmal bezahlen – für immer Ruhe: Cloudspeicher, VPN & Antivirus auf Lebenszeit

Glücklicherweise gibt es eine Cloudspeicher-Lösung, die all diese Probleme beheben kann: Sie enthält lebenslange Pläne mit Einmalzahlung, kombiniert mit fortschrittlicher Sicherheit und einem umfangreichen Produktpaket rund um den Cloudspeicher.

Diese Lösung heißt Internxt – ein europäisches Unternehmen mit dem Ziel, Online-Privatsphäre für alle zugänglich zu machen. Neben seinem Cloudspeicher bietet Internxt auch einen VPN sowie einen Antivirus-Schutz. Und bald folgen noch viele weitere Produkte.

Aktuell erhalten unsere Leser ein exklusives Angebot: 87 % Rabatt mit dem Code ZDNET.

Warum sich ein Lifetime-Plan lohnt

Abokosten können sich ändern – häufig steigen sie aufgrund von gestiegenen Wartungskosten, neuen Funktionen oder einer höheren Nachfrage.

Ein Lifetime-Plan umgeht diese laufenden Kosten: Sie bezahlen einmalig und erhalten dauerhaft Zugriff auf alle Dienste – ganz ohne Kündigungsstress oder wiederkehrende Gebühren.

Einmal bezahlen – lebenslangen sicheren Cloudspeicher, VPN und mehr erhalten

Internxt Drive

Internxt Drive erfüllt alle Anforderungen an einen sicheren Cloudspeicher mit echtem Datenschutz. Es ist der erste Cloudspeicher mit Post-Quanten- und Zero-Knowledge-Verschlüsselung – inklusive Antivirus, VPN und mehr.

Internxt hat seinen Sitz in Valencia, Spanien, und unterliegt daher der DSGVO. Ihre Daten werden also rechtskonform verarbeitet und dank der EU-Verordnung haben Sie die volle Kontrolle: Zugriff, Löschung, Transparenz.

Ganz im Sinne der Transparenz ist der gesamte Quellcode von Internxt Open Source – und öffentlich einsehbar auf GitHub. Das bedeutet: keine Geheimnisse, eine vollständige Verschlüsselung und keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.

Essential (für nur einmalig 117 €)

1 TB Speicher, verschlüsselt per Zero-Knowledge

Post-Quanten-Verschlüsselung

Ultrafast unlimited VPN (FR)

Antivirus

Datei-Backups

Passwortgeschütztes Teilen von Dateien

DSGVO-konform

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

CLI-, WebDav- und Rclone Support



Premium (für nur einmalig 247 €)

Enthalten sind alle Features des Essential Modells. Zusätzlich:

3 TB Speicher, verschlüsselt per Zero-Knowledge

Ultrafast VPN (FR, DE, PL)

Device Cleaner (kommt bald): Löscht unnötige Dateien und optimiert die Geräteperformance

Dark Web Monitor (kommt bald): Meldungen in Echtzeit, sollte Ihre E-Mailadresse in einem Datenleck auftauchen



Ultimate (für nur einmalig 377 €)

Das Komplettpaket mit allen Funktionen aus Essential und Premium, zusätzlich:

5 TB Speicher, verschlüsselt per Zero-Knowledge

Post-Quanten-Verschlüsselung

Ultrafast VPN (FR, DE, PL, CA, UK)

Device Cleaner (kommt bald)

Dark Web Monitor (kommt bald)

Meet (kommt bald): Private Videokonferenzen

Mail (kommt bald): Private, verschlüsselte E-Mails



Für noch mehr Speicherplatz können Sie die Lifetime-Pläne auch kombinieren – und all das mit einem Rabatt von 87 %. Verwenden Sie hierfür den Code ZDNET.

Internxt Antivirus

Internxt Antivirus ist in allen Lifetime-Plänen enthalten. Die Funktion ist direkt in die Drive-App integriert und führt vollständige oder individuelle Scans durch, um schädliche Dateien zu entfernen und Ihr Gerät vor Malware zu schützen.

Internxt VPN

Internxt VPN ist ebenfalls in allen bezahlten Plänen enthalten – und auch im kostenlosen Plan ist die Funktion testweise mit einem Standort verfügbar.

Mit einem bezahlten Plan erhalten Sie unbegrenzte, ultraschnelle Verbindungen an bis zu 5 Standorten (Frankreich, Polen, Deutschland, Kanada und Großbritannien). So verbergen Sie Ihre IP-Adresse, verschlüsseln Ihre Verbindung und umgehen regionale Sperren direkt in Ihrem Browser.

Internxt Dark Web Monitor und Cleaner

Dark Web Monitor und Device Cleaner sind in den Lifetime-Plänen Premium und Ultimate enthalten.

Dark Web Monitor benachrichtigt Sie, falls Ihre E-Mail-Adresse in einem Datenleck aufgetaucht ist – so können Sie schnell reagieren, um Ihre Konten zu schützen und Identitätsdiebstahl vorzubeugen.



Device Cleaner funktioniert ähnlich wie Clean My Mac: unnötige Dateien, Apps oder Datenmüll werden entfernt, um die Performance Ihres Geräts zu steigern.



Internxt Meet und Mail

Meet ist eine Video-Meeting-Plattform, die bald erhältlich ist – eine private Alternative zu Google Meet, Teams und Co.

Zudem erhalten Sie Zugriff auf Internxt Mail: ein vollständig verschlüsselter E-Mail-Dienst, der Ihnen höchste Privatsphäre beim Senden und Empfangen garantiert. Keine Leaks, keine Datenverarbeitung durch Big Tech-Unternehmen.

Für immer volle Privatsphäre – mit Internxt

Wenn Sie für Ihre Online-Privatsphäre langfristig vorsorgen möchten, sind die Lifetime-Pläne von Internxt eine attraktive Lösung: VPN, Mail, Meet und mehr – alles per Einmalzahlung. Sparen Sie jetzt mit Code ZDNET 87 %!

