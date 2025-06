VivaTech 2025: Emmanuel Macron trifft auf Nvidia-CEO Jensen Huang

Europas größtes Start-up- und Tech-Event kündigt für den Eröffnungstag eine besondere Session an: der französische Staatspräsident, der NVIDIA-Gründer und Arthur Mensch, CEO von MISTRAL AI, diskutieren über KI in Europa.

Anlässlich der VivaTech vom 11. bis 14. Juni 2025 in Paris treffen sich am Mittwoch, 11. Juni 2022, 17:30 Uhr, drei hochrangige Persönlichkeiten auf der VivaTech-Bühne Dôme de Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird gemeinsam mit den CEOs von NVIDIA und Mistral AI diskutieren, wie Europa sich noch stärker im Wettbewerb um KI-Lösungen positionieren kann.

Vor dem Hintergrund, dass die Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und auch die demokratischen Werte von Europa auf dem Spiel stehen, beleuchtet die Session Optionen für Investitionssteigerungen, eine Anpassung des regulatorischen Umfelds sowie den Umgang mit der Fragmentierung des europäischen Marktes.

Aufeinandertreffen der KI-Titanen auf der VivaTech 2025

Künstliche Intelligenz ist unbestritten der Star der neunten VivaTech. Sie bestimmt nicht nur die Wirtschaft weltweit, sondern zunehmend auch unseren privaten Alltag. Das Tech- und Start-up-Event bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Dialog, zur Diskussion und zum Austausch von Standpunkten rund um KI-getriebene Themen.

Die USA und China sind mit Vertretern führender Tech-Unternehmen wie Sarah Friar, Chief Financial Officer von OpenAI, und Fidji Simo, CEO von Instacart und künftiger Co-CEO von OpenAI, präsent. Yann LeCun, VP & Chief AI Scientist bei META, wird an der VivaTech teilnehmen, ebenso wie Joe Tsai, Mitbegründer und Vorsitzender von Alibaba, und Mike Krieger, Chief Product Officer von Anthropic und Mitbegründer von Instagram. Darüber hinaus stellt sich das chinesische Start-up Manus AI zum ersten Mal in Europa vor, vertreten durch dessen Mitbegründer Tao Zhang, der über die neuen Grenzen von Künstlicher Intelligenz sprechen wird.