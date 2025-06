Jupiter Booster erobert Platz 4 im Supercomputer-Ranking

Der Supercomputer Jupiter Booster des Forschungszentrums Jülich belegt im aktuellen Top500-Ranking den vierten Platz. Das zusammen mit EuroHPC, dem Gemeinsamen Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen, betriebene Systeme erreicht eine Leistung von 793,4 Petaflops. Leistungsstärker sind lediglich die drei Exascale-Systeme El Capitan, Frontier und Aurora aus den USA.

Angetrieben wird das System vom GH200-Superchip von Nvidia, der 72 ARM-Rechenkerne mit einer H100-GPU verbindet. Als Betriebssystem kommt RedHat Enterprise Linux zum Einsatz. Derzeit ist das System noch nicht vollständig ausgebaut – Ziel ist eine Leistung im Bereich von einem Exaflop.

An der Spitze behauptete sich, wie schon im November 2024, das von HPE Cray gebaute System El Capitan. Es setzt auf AMD Epyc-Prozessoren der vierten Generation mit jeweils 24 Kernen – und insgesamt mehr als 11 Millionen Kernen, die für eine Gesamtleistung von 1,7 Exaflops sorgen.

Mit rund 1,3 Exaflops sicherte sich Frontier, ein weiteres HPE-Cray-System, den dritten Platz. Es nutzt ebenfalls Epyc-Prozessoren und Instinct-Beschleuniger von AMD und schafft 1,35 Exaflops. Auf Platz drei landete das Intel-basierte System Aurora mit 1,01 Exaflops. Auch dieses System wurde von HPE Cray gebaut.

Auf den weiteren Plätzen folgen der Microsoft-Azure-Supercomputer Eagle (Intel-basiert) sowie der vom Energiekonzern Eni betriebene HPC6, dessen Hardware von HPE Cray und AMD stammt. Die Plätze 8 bis 10 gehen ebenfalls an europäische Systeme: Alps des Swiss National Supercomputing Centre, Lumi in Finnland und Leonardo in Italien.

Das Forschungszentrum Jülich stellt außerdem mit dem Jupiter Exascale Development Instrument (Jedi) erneut den Spizenreiter im Green500-Ranking. Mit einer Rechenleistung von 72,73 Gigaflops pro Watt ist Jedi der energieeffizienteste Supercomputer weltweit. Zum Vergleich, El Capitan als schnellster Supercomputer bringt es auf 58,89 Gigaflops pro Watt, was im Green500-Ranking Platz 26 bedeutet.