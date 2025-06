WWDC 2025: Apple stellt iOS 26 vor

Apple hat zum Start seiner Entwicklerkonferenz Worldwide Developer Conference (WWDC) eine neue Version seines iPhone-Betriebssystems vorgestellt. iOS 26, Nachfolger von iOS 18, trägt nun statt der Versionsnummer die Jahreszahl der iPhone-Generation im Namen, für die es entwickelt wurde. Neben einem überarbeiteten Design verspricht Apple unter anderem eine tiefere Integration seiner KI-Dienste Apple Intelligence.

Im Mittelpunkt der neuen Designsprache steht ein Material, das Apple Liquid Glass nennt. Seine Transparenzeigenschaften sowie Umgebungsreflexionen sollen dafür sorgen, dass sich das Design dynamisch verändert und Inhalte stärker zur Geltung bringt. Apple zufolge macht Liquid Glass auch Steuerelemente, Navigation, App Symbole und Widget „viel lebendiger“. Das neue Design führt Apple auch für iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 und tvOS 26 ein.

Entwickler sollen über neue Programmierschnittstellen Zugriff auf Liquid Glass und seine Komponenten erhalten. Dadurch sollen sich Apps an die neue Designsprache anpassen lassen.

Die Integration von Apple Intelligence bringt unter anderem Live-Übersetzungen in Nachrichten, FaceTime und Telefon, um die Kommunikation mit Nutzern in anderen Sprache zu vereinfachen. Die Live-Übersetzung setzt Apple mit integrierten Modellen um, die vollständig auf einem Geräte laufen. Das soll die Privatsphäre von Nutzern schützen.

Apple Intelligence bringt laut Apple aber auch eine „visuelle Intelligenz“ auf das iPhone-Display. Mit iOS 26 können Nutzer, alles, was sie auf dem Display sehen, über Apps hinweg suchen und bearbeiten. So soll es beispielsweise möglich sein, per Google, Etsy oder andere unterstützte Apps Bilder und Produkte zu Inhalten zu finden, die gerade auf dem Display angezeigt werden. Außerdem soll die visuelle Intelligenz Ereignis erkennen, die ein Nutzer betrachtet, und diese mit Details wie Datum, Uhrzeit und Ort zum Kalender hinzufügen können.

Die Nachrichten-App erlaubt es künftig, Nachrichten von unbekannten Absendern herauszufiltern. Weitere Verbesserungen betreffen CarPlay, Apple Music und Wallet. Darüber hinaus wollen die Entwickler die Kindersicherung verbessern und den Schutz vor Fingerprinting in Safari ausbauen.

Über das Apple Developer Program bietet der iPhone-Hersteller ab sofort eine erste Beta von iOS 26 zum Download an. Die finale Version soll im Herbst erscheinen, für alle iPhones ab iPhone 11. Die neuen Funktionen von Apple Intelligence benötigen zudem mindestens ein iPhone 16 oder eine iPhone 15 Pro.