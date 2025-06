Bestverkaufte Smartphones: Apple führt weiterhin deutlich vor Samsung

Counterpoint hat seine Statistik zu den bestverkauften Smartphones in Europa aktualisiert. Die Top Ten führt Apple weiterhin mit deutlichem Abstand vor Samsung an. Die Zahlen zeigen aber auch, dass der Trend hin zu hochpreisigen Smartphones anhält – unter anderem auf Kosten von Apples Mittelklasse-iPhones.

Im März war das iPhone 16 Pro von Apple das meisterverkaufte Smartphone in Europa mit einem Marktanteil von 6 Prozent. Auf den weiteren Plätzen landeten das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 16 mit jeweils 5 Prozent. Damit war fast jedes sechste im März 2025 verkaufte Smartphone in Europa ein aktuelles iPhone.

Samsung sicherte sich die Plätze vier bis acht in dem Ranking. Während das Galaxy S 25 Ultra und das Galaxy S25 jeweils 3 Prozent Marktanteil erreichten, entfielen auf die Vorjahresmodells S24 und A55 sowie das aktuelle Einstiegsmodell A16 5G jeweils 2 Prozent.

Apples neues Mittelklasse-Smartphone iPhone 16e schaffte im seinem ersten vollen Monat nach Markteinführung immerhin einen Anteil von 2 Prozent und den neunten Platz im Ranking. Verglichen mit seinen Vorgängern schnitt das das iPhone 16e jedoch eher schwach ab. Counterpoint zufolge sicherten sich das iPhone SE 2020 und das iPhone SE 2022 in ihren erstem vollen Monat nach Marktstart 19 beziehungsweise 12 Prozent Marktanteil. Damit lag das iPhone SE 2020 in seinem ersten Monat auf dem dritten Platz, das iPhone SE 2022 immerhin noch auf dem sechsten Platz.

„Der relativ hohe Preis des iPhone 16e im Vergleich zu früheren iPhone SE-Geräten hat den Absatz in Europa begrenzt“, sagte Jan Stryjak, Associate Director bei Counterpoint. „Mit einem Preis von 699 Euro liegt das 16e deutlich über dem Einführungspreis von 519 Euro für das iPhone SE 2022 und 479 Euro für das iPhone SE 2020, was die Attraktivität des Geräts in diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld verringert hat. Außerdem wird das iPhone 15 mancherorts zum gleichen Preis angeboten wie das iPhone 16e, so dass sich viele Verbraucher für das wohl besser ausgestattete, wenn auch fast zwei Jahre alte Gerät entscheiden. Aus diesem Grund war das iPhone 15 im April auch in der europäischen Top-10-Liste vertreten.“