UEFA Nations League: Zentrale IT-Dienste und KI-Unterstützung

Zum Auftakt der Finalspiele des UEFA Nations League musste die deutsche Nationalmannschaft gegen Portugal eine Niederlage einstecken. Das Münchner Stadion schien ganz in der Hand der portugiesischen Fans zu sein. Für das Event-Team von Atos ging das Länderspiel dagegen ohne große Zwischenfälle über die Bühne. Seit 2022 berät und unterstützt Atos als IT-Integrator die UEFA dabei, ihre komplexe Technologielandschaft zu verwalten und weiterzuentwickeln. Dazu gehören unter anderem innovative Ansätze für immersive Fan-Erlebnisse auf Basis von Echtzeitdaten.

Großes Event-Team in Europa

„Wir spüren, wie sich der Wettbewerbsdruck mit den letzten Vorbereitungsphasen der UEFA Nations League Finals steigert. Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, erneut einen sicheren, fehlerfreien und innovativen Service für die UEFA zu liefern“, sagt Nacho Moros, Head of Atos Major Events. Das Atos-Team bereitet die Fußball-Großevents aus dem IT Command Center der UEFA in Nyon (Schweiz) vor und verfügt über Delivery Center in Madrid und Barcelona sowie in Ägypten, Polen, Rumänien und Frankreich.

Die Lösungen umfassen Event-Management-Systeme, darunter Akkreditierung, Zugangskontrolllösungen, Wettbewerbsmanagement, Funkkommunikation und Helpdesk-Services, die Mobile App oder die Website – inklusive eingebetteter Spielfunktionen wie Spielstandsvorhersagen sowie End-to-End-Cybersicherheitsservices, von Compliance und Bedrohungsanalyse bis hin zu Vor-Ort- und Hybrid-Cloud-Sicherheitslösungen.

10.000 Akkreditierungen pro Spiel

Die Vorbereitung für die vier Spiele des Nations League Finales in München und Stuttgart begann für das Atos-Team rund vier Wochen vor dem Anstoß am 4. Juni 2025 in der Allianz Arena. Eine wichtige Aufgabe, damit ein solches Event überhaupt stattfinden kann: Die Akkreditierung von rund 10.000 Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen im Hintergrund ein internationales Event vorbereiten und durchführen müssen. Dabei muss genau geprüft werden, welche Person sich in welchem Bereich des Stadions aufhalten darf. Für den Akkreditierungsprozess stellt Atos die IT-Logistik sowie die Mitarbeiter zur Verfügung. Sie prüfen in drei Schritten, wer sich akkreditieren lassen darf.

Für die UEFA hat Atos auch ein neues Tool entwickelt, die die „Risikodaten“ eines Spiels erfasst, analysiert und Simulationen durchführt. In die Analyse fließen zum Beispiel Informationen ein, wie sich die Fans bisher verhalten haben, wie sie auf Sieg oder Niederlage reagieren, ob sie zum Platzsturm neigen oder wie hoch die Gewaltbereitschaft ist. Auf Basis dieser Analysen können sich die Security-Teams gezielter auf mögliche, spielspezifische Risiken vorbereiten.

200 IT-Anwendungen zur Euro 2024 in Deutschland

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland unterstützte Atos mit 200 Anwendungen, mit denen die UEFA zum Beispiel über 6 Millionen App-Downloads managte, fast 1,3 Milliarden E-Mail- und Push-Benachrichtigungen versendete und eine kumulierte Live-Zuschauerzahl von über 5 Milliarden erreichte. Gemeinsam mit der UEFA führte Atos auch innovative Anwendungen wie die Football Service Platform ein, die Daten und Statistiken wie Ergebnisse, Aufstellungen, Live-Spielereignisse, Spielerstatus und Ranglisten aller UEFA-Teams bereitstellt und das Erlebnis aller Stakeholder nachhaltig verändert hat.

Im Rahmen seines Engagements für die UEFA wird Atos auch die zentralen IT-Dienstleistungen für die 25. Ausgabe der UEFA U21-Europameisterschaft erbringen, die vom 11. bis 28. Juni 2025 in der Slowakei stattfindet.