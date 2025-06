PC-Markt wächst 2025 voraussichtlich um 4,1 Prozent

IDC hat seine Prognose für den weltweiten PC-Markt angehoben. Hersteller sollen in diesem Jahr rund 274 Millionen Einheiten verkaufen. Das würde einem Wachstum von 4,1 Prozent gegenüber 2024 entsprechen. Im Februar hatten die Marktforscher noch ein Plus von 3,7 Prozent vorhersagt.

Die Prognose wurde laut IDC trotz der nicht unerheblichen Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Handelspartner angehoben. 2026 soll sich die Nachfrage nach Notebooks, Desktops und Workstations indes abschwächen. Nach dem Abschluss der Migration zu Windows 11 erwarten die Marktforscher schwierigere Marktbedingungen im Vergleich zu 2025.

„Die 90-tägige Pause und die Zollbefreiung für PCs in Verbindung mit einer gewissen Ungewissheit darüber, was nach der 90-tägigen Pause passieren wird, motiviert die PC-Hersteller, die Gunst der Stunde zu nutzen und größere Mengen als erwartet in die USA zu liefern“, sagte Jean Philippe Bouchard, Research VP bei IDC. „Die Erwartung, dass sich die makroökonomischen Bedingungen weltweit und in den USA verschlechtern, was sich in einem Aufwärtsdruck auf die Preise und einer Verschlechterung der Verbraucherstimmung äußert, wird den PC-Markt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beeinträchtigen. Nichtsdestotrotz erwartet IDC, dass die kommerzielle Nachfrage nach PCs im Jahr 2025 gesund sein wird, da die Migration auf Windows 11 stetig fortschreitet.“

Auch in der EMEA-Region soll sich der PC-Markt, angetrieben durch das Support-Ende von Windows 10 und den notwendigen Umstieg auf Windows 11, positiv entwickeln. „Während Unternehmen und der öffentliche Sektor in der ersten Zeit die Nachfrage anführten, werden die zunehmenden Upgrades von KMUs in der zweiten Jahreshälfte den Ausschlag geben“, ergänzte Malini Paul, Senior Research Manager bei IDC.