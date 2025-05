Neuer Technologievorstand für Deutsche Telekom

Claudia Nemat (56), Vorständin für Technologie und Innovation, hat den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG darüber informiert, dass sie nach 14 Jahren im Vorstand ihren Vertrag nicht verlängern wird. Der Vertrag wäre im nächsten Jahr ausgelaufen. Künftig möchte sie ihre Erfahrung nutzen, um ein „Portfolio unternehmerischer Tätigkeiten aufzubauen“ – darunter auch Mandate in internationalen Verwaltungs- oder Aufsichtsräten.

Ihre Nachfolge übernimmt zum 1. Oktober 2025 Abdurazak (Abdu) Mudesir (43). Derzeit ist er als Chief Technology Officer (CTO) im Vorstandsbereich von Claudia Nemat tätig. Darüber hinaus ist er auch Technik-Chef der Telekom in Deutschland.

Vorschusslorbeeren

Laut Telekom blickt Abdu Mudesir auf eine über 15-jährige Karriere im Technologiebereich zurück. Seit 2018 sei er in verschiedenen Managementrollen innerhalb der Deutschen Telekom tätig, zuletzt in einer Doppelrolle als Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland GmbH und Group CTO der Deutschen Telekom AG.

In seiner Personalmeldung hebt der mangentafarbene Konzern hervor, dass Mudesir den technologischen Kurs des Unternehmens mitgeprägt habe. Darunter die Weiterentwicklung des Mobilfunknetzes und den Ausbau des Glasfasernetzes sowie internationale Innovationen in den Bereichen Open RAN, Cloud-Infrastruktur und KI im Netzbetrieb.

Mudesir hat Computerwissenschaft und Elektrotechnik an der International University Bremen studiert und dort 2010 promoviert. Zudem absolvierte er ein Executive-MBA-Programm an der Stanford University in Kalifornien. Seine berufliche Karriere begann 2010 bei der Unternehmensberatung Altran Technologies. 2012 wechselte er zum Technologiekonzern Huawei.