BSI unterstützt Strafverfolgungsbehörden bei Operation Endgame 2.0

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) unterstützt die Operation Endgame mit eigenen Analysen sowie Sinkholing-Maßnahmen und der damit verbundenen Benachrichtigung von Betroffenen in Deutschland, deren IT -Systeme von entsprechender Schadsoftware befallen sind. Zudem warnt das BSI: Um nachhaltig geschützt zu sein, müssen die Betroffenen noch selbst tätig werden und ihre Systeme von der Schadsoftware bereinigen.

Vor diesem Hintergrund sagt BSI-Chefin Claudia Plattner: Ich gratuliere den Strafverfolungsbehörden und der Justiz zu diesem wichtigen Erfolg gegen kriminelle Machenschaften im Cyberraum. Ich bin froh, dass wir als BSI hierzu unseren Teil beitragen konnten und so gerade auch den Betroffenen unmittelbar helfen können. Gemeinsam arbeiten wir weiter an der Cybersicherheit in Deutschland und legen so den Grundstein für eine erfolgreiche Digitalisierung.“

Sinkholing

Für Deutschland habe das BSI nachhaltige Maßnahmen ergriffen, um den Zugriff infizierter Systeme auf die Steuerungssysteme der Täter auch über deren Abschaltung hinaus zu detektieren und effektiv zu unterbinden. Durch das sogenannte Sinkholing werden die Kontaktversuche der Schadsoftware von infizierten Opfersystemen detektiert und die Betroffenen über eine festgestellte Infektion an ihrem Internetanschluss benachrichtigt.