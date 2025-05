Ökosystem für smarte KI-Agenten​

Die in diesem KI-Ökosystem enthaltenen branchenspezifischen Lösungen unterstützen Unternehmen bei der Transformation ihres Geschäfts. NTT DATA hat bereits Hunderte von „Smart AI Agent“-Instanzen zur Unterstützung anspruchsvoller Prozesse und Entscheidungsfindungen in Unternehmen implementiert. Die Roadmap umfasst dabei die weitere Entwicklung neuer KI-Agenten, die kontinuierlich mehr komplexe Anwendungsfälle aus unterschiedlichen Branchen sowie branchenübergreifend wichtige Funktionen abdecken.

Automobilherstellung

Aktuelle KI-Agenten analysieren bereits behördliche Mahnungen und Vorladungen. NTT DATA entwickelt derzeit Agenten, die sich auf die Ursachenanalyse von Mängeln spezialisieren, Korrekturmaßnahmen, Rückrufe oder Behebungen einleiten und bei Bedarf Compliance-Prüfungen durchführen.

Finanzen

Agentic-AI-Lösungen unterstützen Banken, Partner und Verbraucher bei ihrem kontinuierlichen Bestreben, Kunden- und Engagement-Validierungsanforderungen einzuhalten – einschließlich „Know Your Customer“ und anderer Funktionen zur Betrugserkennung und Verbrechensbekämpfung. Auf diese Weise minimieren sie Zwischenfälle bei Transaktionen und Zahlungen.

Lieferkette und Logistik

KI-Agenten helfen Unternehmen, geeignete KI-Start-up-Partner auszuwählen und sichere Geschäftsbeziehungen mit ihnen aufzubauen. Gleichzeitig entwickeln sie Prototypen von KI-Agenten, die Unternehmen bei der Einführung und Integration von Pilotprojekten in Einkaufsprozesse und -abläufe unterstützen. Zudem überwachen sie die Akzeptanz, Leistung und Kapitalrendite dieser Lösungen. Als nächster Schritt folgen branchenspezifische Anwendungen, darunter KI-Agenten, die Beschaffungsprozesse intelligent steuern.

Marketing

In einem von vielen Anwendungsbeispielen integriert sich ein Multi-Agenten-System in eine Hyperscaler-Plattform, um Nutzerprofile autonom zu analysieren und zu kategorisieren sowie psychografische Profile für hyperpersonalisierte Werbeempfehlungen zu erstellen. Das System lernt kontinuierlich dazu und passt sich an – mit dem Ergebnis gesteigerter Verkaufszahlen und Umsätze für Kunden aus verschiedensten Branchen.

Gesundheitswesen

Neben anderen Aufgaben klassifizieren und priorisieren derzeit verfügbare KI-Agenten Versicherungsanträge, fassen sie zusammen und treffen Entscheidungen über die medizinische Notwendigkeit. In naher Zukunft sind Agenten geplant, die auf frühzeitige Interventionen, die Einhaltung von Medikamentenvorschriften, die Validierung von Kostenträgern und die Vermeidung von Betrug, Verschwendung und Missbrauch spezialisiert sind.