Party-Lautsprecher Halo 300 mit epischem 240-W-Sound und 20 Stunden Akku

Der Halo 300 bietet nicht nur 240 W kraftvollen Sound, sondern auch überragende Klangtreue und eine SoundPulse-Taste zur Verstärkung der Bässe. Seine um 270 Grad abgewinkelten Hochtöner beeindrucken mit einer breiteren Klangbühne. Mit diesem Lautsprecher erleben Sie ein Konzert im Freien, bei dem der Raum mit sattem Klang erfüllt wird. Dank Rädern lässt der 14 kg schwere Lautsprecher sich einfach bewegen.

Einzigartiges Design für Beweglichkeit

Stellen Sie sich vor, Ihre Lieblingsband spielt in Ihrem Wohnzimmer: Die um 270 Grad abgewinkelten Hochtöner projizieren die Höhen seitlich und schaffen so eine eindringliche Klangbühne, die jeden in den Bann zieht. Und nicht nur das: Mit seinem einziehbaren Griff und den robusten Rädern können Sie die Band auch in den Garten rollen.

Gewaltiger 240-W-Sound, bei dem jedes Detail zu hören ist

Neben dem atemberaubenden 240-W-Sound erreicht der Lautsprecher bis zu 111 dB für einen raumfüllenden Klang, der ein ganzes Basketballfeld ausfüllt. Mit zwei 8-Zoll-Tieftönern, 3-Zoll-Mittelhochtönern und 3-Zoll-Hochtönern ist der 2,2-Kanal-Sound darauf ausgelegt, den Boden mit verstärkten Bässen zu erschüttern. Dank des ausgeklügelten 3-Wege-Soundsystems bietet der Halo 300 die Klarheit von Live-Musik und verwandelt Ihre Zusammenkunft in ein Open-Air-Konzert, bei dem jeder Gast die Energie der ersten Reihe spürt. Außerdem können Sie zwei Geräte für einen eindringlichen Stereosound koppeln oder für erdbebenartigen Spaß mehr als 100 Geräte miteinander verbinden.

Verwandeln Sie jede Zusammenkunft in eine Bühne

Wenn die Dämmerung hereinbricht, verwandeln Sie Ihre Grillparty am Pool mit fünf dynamischen Lichtmodi. Pulsierende Halos synchronisieren sich mit EDM-Beats und verschmelzen die Farben des Sonnenuntergangs zu einem visuellen Spektakel aus Licht und Dämmerung. Entfesseln Sie Ihre Stimme mit Mikrofonen oder schreddern Sie Gitarrenriffs durch den Lautsprechereingang. Genießen Sie es, wenn DJs Tracks über XLR mixen, während Publikumseffekte die Stimmung mit Rufen, Jubel und Klatschen anheizen.

Passen Sie Ihren Vibe an

Lust auf einen einzigartigen Sound? Stellen Sie den EQ über die Tronsmart APP ein! Egal, ob Sie die Bässe verstärken oder die Mitten schärfen wollen − Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen. Außerdem können Sie Ihr Handy über den USB-A-Anschluss aufladen. Mit bis zu 20 Stunden Spielzeit lässt sich die Party ganz nach Lust und Laune verlängern.

Preis

Der Tronsmart Halo 300 ist der ultimative Party-Lautsprecher für Zusammenkünfte mit 30 bis 50 Personen. Er ist zu einem Preis ab 349,00 US-Dollar erhältlich. Zu finden unter anderem auf tronsmart.com oder Geekbuying.

Tronsmart Halo 300 tragbarer Party-Lautsprecher kompakt

270° breitere Klangbühne

Ein bahnbrechendes 270°-Diagonal-Layout mit präziser akustischer Abstimmung erzeugt eine breite, stereophone Klangbühne, die einen Basketballplatz abdeckt. Umgibt Sie mit sattem, raumfüllendem Klang in außergewöhnlicher Klarheit.

240 W kraftvoller Sound

Erleben Sie klaren und kraftvollen Raumklang mit dem 2.2-Kanal-3-Wege-Soundsystem mit zwei Tieftönern, Mitteltönern und Hochtönern.

Verbesserte Tragbarkeit

Hohlgriff, versteckter Hebel für müheloses Anheben und robuste Räder für reibungsloses Rollen.

Mikrofon-, Gitarren- und XLR-Eingang

Schließen Sie ein Karaoke-Mikrofon an, um Ihre Lieblingslieder zu singen oder mit einem Freund im Duett zu singen, oder schließen Sie eine Gitarre an. Wechseln Sie nahtlos zwischen Live-Auftritten und DJ-Setups.

Die Party geht weiter

Veranstalten Sie ganztägige Events ohne Aufladen dank der verlängerten Akkulaufzeit von 20 Stunden.