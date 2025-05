Ist jetzt die richtige Zeit für ein Upgrade zum 4K QD-OLED Monitor?

Mit gestochen scharfen Details und brillanter Farbdarstellung setzen 4K QD-OLED-Monitore neue Maßstäbe in der Bildqualität von Gaming-Displays. Auch wenn es hier preislich etwas intensiver ist als bei einem LCD- oder LED-Modell. Die beste Bildqualität kann jedoch aktuell die OLED-Technologie bringen.

Hunger nach besserer Qualität im Gaming

Die Spieleentwickler im Gaming basieren einen Großteil ihres Erfolgs auf der realistischen Umsetzung der Charaktere und Spielumgebungen. Natürlich muss es bei den Titeln auch eine gut durchdachte Geschichte, attraktive Spezialeffekte und ein mehrschichtiges Konzept geben, doch die Grafik sorgt für optische Leckerbissen. Auf Streaming-Plattformen können neue Spiele im Genre MMORPG kostenlos getestet werden, um Spielablauf und Optik vor der Registrierung zu testen. Um aktuelle Spiele in höchster Qualität wiederzugeben, sind leistungsstarke Hardwarekomponenten unerlässlich. Der perfekte Moment, um sich mit der OLED-Technik auseinanderzusetzen.

4 Eigenschaften, mit denen sich der OLED Monitore von der Masse abhebt

Hinter der Abkürzung OLED verbirgt sich die organische Leuchtdiode – eine Technik, bei der jede Diode von selbst leuchtet. Sie wird vornehmlich bei Bildschirmtechnologien wie Smartphones und Fernsehern eingesetzt. Findet aber jetzt verstärkt ihren Weg in die Gaming-Hardware. Der PC-Markt steigt wieder an und neue Monitore sind ein Teil der Hardware-Ausgaben.

Anders als bei der LED-Technologie, wo der Bildschirm mit LED-Einheiten von hinten beleuchtet wird, kann bei OLED jeder Pixel als eigenständige Lichtquelle verstanden werden. Diese neuartige Form der Lichterzeugung bringt einige interessante Vorteile fürs Gaming und reguläre Monitore.

Ruckelfreies Spielen auch bei grafikintensiven Titeln

Die neuen Monitore bringen vor allem im Gaming Vorteile beim Spielfluss. Mit einer besonders niedrigen Reaktionszeit von 0,03ms und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz wird für ein flüssiges Gameplay gesorgt. Das gilt auch für leistungsintensive schnelle Titel wie Shooter- oder Racing-Spiele. Bewegungsunschärfen werden sehr gut absorbiert.

Verbesserte Bildqualität vor allem bei tiefem Schwarz

Leuchtende Farben und ein tiefes, sattes Schwarz, das sind zwei Eigenschaften der QD-OLED-Monitore, die für lebendige Grafiken sorgen. Die Bildqualität wird mit der neuen Technik um ein Vielfaches verbessert, denn jeder Pixel ist eine kleine Lichtquelle. Generell sind OLED-Monitore jedoch nicht so hell wie LCD-Modelle. Das sollte man bei der Position des Monitors im Gamingzimmer beachtet. Starke Lichtreflexe von Fenstern oder anderen Lichtquellen sollten vermieden werden, um die starken Farbkontraste und die leuchtenden Farben auch genießen zu können.

Raumwunder mit besonders schlankem Design

Die Tatsache, dass bei der OLED-Technologie auf eine zusätzliche Beleuchtungseinheit verzichtet werden kann, sorgt für besonders schlanke Designs. Diese Monitore sind nicht nur dünner, sondern sie wiegen auch weniger. Damit eignen sie sich perfekt, um an der Wand hängend angebracht zu werden.

Dabei darf aber nicht die passende Kühleinheit vergessen werden. Denn ein Nachteil von OLED ist die Hitzeentwicklung. Leistungsstarke Kühleinheiten eliminieren diesen Nachteil. Hierbei verwenden einige Hersteller Graphenfolien. Das Nanomaterial Graphen besitzt besonders gute Wärmeleitfähigkeiten. Die dünne Schicht aus Kohlenstoffatomen, wie sie in jeder Bleistiftmine zu finden sind, sorgt mit der wabenförmigen Anordnung für diese exzellente Wärmeleitfähigkeit, ohne Platz zu verbrauchen.

Weniger Stromverbrauch durch neue Beleuchtungsform

Die veränderte Form der Lichterzeugung sorgt für einen geringeren Stromverbrauch. Der Bildschirm muss nicht mehr konstant hinterleuchtet werden, wie das beispielsweise bei einem LED-Monitor der Fall ist.

QD-OLED: Ein Tick mehr Leistung

Der Unterschied zwischen OLED und QD-OLED liegt in der Pixelstruktur. Die QD (Quantenpixel) bringen noch ein wenig mehr Helligkeitskontraste, Bildschärfe und Farbechtheit auf die Bildschirme. Der besten Bildqualität wird mit QD noch ein wenig mehr Leistung verpasst.

Fazit

Die OLED ist eine überlegene Technik. Die verbesserte Bildschärfe und Farbkontraste können in dieser Form von keiner anderen Technologie dargestellt werden. Ob es gleich ein QD-OLED Monitor sein muss, entscheidet vor allem das Budget. Für diejenigen, die viel Wert auf besonders vibrierende Farben und sehr hohe Bildqualität legen, können zum QD-OLED-Monitor greifen. Gleiches gilt, wenn der Monitor gleichzeitig als Fernseher genutzt wird. Mit dem steigenden Interesse an dieser Technologie und mehr Angebot werden sich sicherlich auch die Preise in den kommenden Monaten anpassen.