Google AI Ultra: KI-Abonnement von Google für 250 Dollar pro Monat

Das neue Abonnement hebt die Nutzungsgrenzen für viele KI-Dienste an und bietet Zugang zu Vorabversionen der neuesten KI-Modelle von Google. Nutzer von Google AI Ultra haben auch Zugriff auf 30 Terabyte Online-Speicher und Youtube Premium.

Google hat auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ein neues Abonnement für seine KI-Dienste vorgestellt. Für 250 Dollar pro Monat bietet Google AI Ultra unter anderem die besten Modelle des KI-Tools Gemini, Zugang zu Previews von Googles neuen Modellen für die Generierung von Videoinhalten und höhere Nutzungs-Limits für Tools wie NotebookLM.

Darüber hinaus beinhaltet das Abonnement einen Prototyp für die Verwaltung von KI-Agenten und 30 Terabyte Speicherplatz. In den ersten drei Monaten erhalten Nutzer zudem einen Rabatt von 50 Prozent auf die monatliche Gebühr von 250 Dollar. Allerdings ist das Abonnement lediglich in den USA verfügbar.

Der wichtigste Bestandteil von Google AI Ultra ist eine Maximalversion der Gemini-App von Google. Sie hat die höchsten Nutzungsgrenzen für die Funktion Deep Research. Zum Abonnement gehört auch das Videogenerierungsmodell Veo 2 und eine Preview von Veo 3. Für die 250 Dollar pro Monat erhalten Nutzer auch das neueste Argumentationsmodell des Unternehmens, Deep Think in Gemini 2.5 pro. Zudem gibt es einen sofortigen und Vorabzugang zu Gemini in Chrome.

Zum Funktionsumfang des Abonnements gehört außerdem das KI-Tool Flow zur Erstellung von Filmen, das auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt wurde. Damit lassen sich Filme, Szenen und Clips aus Text- und Bild-Eingaben erstellen. Auch Whisk, ein KI-Bildgenerator, mit dem man Fotos in Mashups verwandeln kann, und Whisk Animate, das anschauliche Acht-Sekunden-Videos erstellt, sind in diesem Paket enthalten. Des Weiteren packt Google einen Zugang zu Youtube Premium inklusive einen werbefreien Zugang zu Youtube Music mit in das Paket.

Das bisher umfangreichste KI-Abonnement, AI Premium, führt Google künftig unter dem Namen AI Pro – ohne den Preis von 20 Dollar pro Monat zu ändern. In dem Abonnement ist nun auch ein Zugang zu Flow sowie zur Preview von Gemini in Chrome enthalten – anfänglich aber nur in den USA.