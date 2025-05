Google stellt neue KI-Funktionen für die Google Suche vor

Google hat auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O neue KI-gestützte Funktionen für seine Suchmaschine angekündigt. Ab sofort ist in den USA der KI-Modus allgemein verfügbar. Zudem wird der KI-Modus um eine Deep-Research-Funktion erweitert und die Suche erhält neue Live-Funktionen.

Der KI-Modus ist eine Weiterentwicklung der KI-basierten Übersicht, die Google auch hierzulande anbietet. In diesem Modus bietet die Google Suche ein durchgängiges KI-Sucherlebnis. Der Zugriff auf den KI-Modus erfolgt in der Suche sowie in der Suchleiste der Google-App über einen neuen Tab. „Der KI-Modus ist unsere leistungsfähigste KI-Suche mit verbesserten Fähigkeiten zum logischen Schlussfolgern und Multimodalität sowie der Möglichkeit, durch Folgefragen und nützlicher Weblinks tiefer in Themen einzutauchen“, schreibt Google in seinem Blog.

Nach Angaben des Unternehmens nutzt der KI-Modus eine Methode, bei der eine Frage in einzelne Unterthemen aufgeteilt und gleichzeitig eine Vielzahl von Suchanfragen ausgeführt wird. Dadurch soll die Suche tiefer ins Web eintauchen als eine herkömmliche Google-Suche. Technisch basiert der KI-Modus auf einer maßgeschneiderten Version von Gemini 2.5, die auf die Übersicht mit KI antreibt.

Für anspruchsvolle Recherchen erhält der KI-Modus eine Deep Search genannte Funktion. Sie soll Hunderte Suchanfragen starten können, um unterschiedliche Informationen miteinander zu verknüpfen. Daraus sollen „Rechercheberichte mit vollständigen Quellenangaben“ entstehen, die „höchsten Ansprüchen gerecht werden“. Google weist aber darauf hin, dass sich Deep Search noch in der Entwicklung befindet.

Die neuen Live-Funktionen wiederum ergänzen Google Lens. Hier ist laut Google das Project Astra die technische Grundlage. Die Live-Suche soll es Nutzern erlauben, mithilfe der Kamera ihres Geräts in Echtzeit mit der Suche über das zu sprechen, was sie gerade sehen. „So wird die Suche zu einem Lernpartner, der das sieht, was du siehst. Er kann dir schwierige Begriffe oder Konzepte erläutern und immer wieder mit neuen Vorschlägen sowie Links zu anderen Ressourcen weiterhelfen“, beschreibt Google die Live-Suche.

Während der KI-Modus zumindest in den USA ab sofort allgemein verfügbar ist, sind die anderen Neuerungen derzeit nur für Labs-Nutzer erhältlich. In den USA sollen sie in den kommenden Wochen und Monaten bereitgestellt werden. Wann Google die KI-Erweiterungen auch außerhalb der USA anbietet, ist bisher nicht bekannt.