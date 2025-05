Messenger-Anrufe boomen weiter

Nach Erhebungen der Bundesnetzagentur belief sich das über Mobilfunknetze im Inland übertragene Datenvolumen im Jahr 2024 auf 9.592 Mio. GB gegenüber 9.118 Mio. GB im Jahr 2023. Das durchschnittlich genutzte Datenvolumen in Mobilfunknetzen pro aktivem SIM -Profil und Monat hat sich von 7,2 GB im Jahr 2023 auf 7,4 GB im Jahr 2024 erhöht. Der überwiegende Teil (88 Prozent) des Datenverkehrs über Mobilfunknetze wurde über LTE realisiert, zehn Prozent des Datenverkehrs wurde über das 5G -Netz und zwei Prozent des Datenverkehrs über das GSM -Netz ( 2G ) abgewickelt.

Im Jahr 2024 wurde in Deutschland in Festnetzen insgesamt ein Datenvolumen rund 149 Mrd. GB übertragen (ohne IPTV -Nutzung über geschlossene Datennetze). Dies entspricht im Durchschnitt einem Datenvolumen von etwa 322 GB pro Breitbandanschluss und Monat. Im Vergleich zum Jahr 2023 stieg das in Deutschland in Festnetzen übertragene Datenvolumen um rund 35 GB pro Anschluss und Monat.

Messenger-Nutzung

Im Jahr 2024 wurden 17,7 Mrd. (2023: 15,8 Mrd. ) abgehende Sprachtelefonie-Anrufe über Messenger- und Videokonferenz-Dienste in Deutschland geführt. Dabei ist das Gesprächsvolumen auf insgesamt 196,7 Mrd. Minuten (2023: 175,1 Mrd. ) angewachsen. Zudem wurden 2024 insgesamt 901,9 Mrd. Sofortnachrichten über Messenger- und Videokonferenz-Dienste versandt (2023: 891,4 Mrd. ).

Das über Festnetze abgewickelte Gesprächsvolumen im Jahr 2024 ging gegenüber dem Vorjahr auf 57 Mrd. Gesprächsminuten zurück. Der Rückgang fiel im Jahr 2024 geringer aus als in den Vorjahren. Während der Rückgang im Jahr 2022 bei 14 Prozent und im Jahr 2023 bei 20 Prozent lag, betrug der Rückgang im Jahr 2024 rund elf Prozent.

Im Jahr 2024 wurden über Mobilfunknetze im Inland rund 148 Mrd. abgehende Gesprächsminuten geführt. Dies entspricht im Durchschnitt rund 115 Minuten monatlich pro aktivem SIM -Profil. Gegenüber dem Vorjahr ist das über Mobilfunknetze im Inland abgewickelte Gesprächsvolumen im Jahr 2024 mit einer Abnahme um knapp vier Prozent rückläufig. Dies lässt sich unter anderem durch die zunehmende Nutzung von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, insbesondere von Messenger- und Videokonferenz-Diensten, erklären.

Glasfaserausbau

Die Anzahl der einerseits mit Glasfaser versorgten und andererseits durch Verlegung von Glasfaser in unmittelbarer Nähe der Häuser erreichbaren Endkunden (Homes Passed) hat sich im Jahr 2024 auf 21,8 Mio. erhöht. Damit konnte innerhalb eines Jahres ein Anstieg von 3,9 Mio. erzielt werden. Die Anzahl von aktiven und nicht aktiven Glasfaseranschlüssen in den Wohnungen und Gebäuden (Homes Connected) stieg von 7,3 Mio. im Jahr 2023 auf 8,6 Mio. im Jahr 2024.