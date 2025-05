Studie: Quantensichere Verschlüsselung nur in wenigen Unternehmen verfügbar

DigiCert weist darauf hin, dass Unternehmen bisher kaum auf das Zeitalter des Quantencomputing vorbereitet sind. Einer aktuellen Umfrage zufolge verfügen lediglich fünf Prozent der Unternehmen über eine quantensichere Verschlüsselung. Der Gefahr, die von Quantencomputing für die heute üblichen Verschlüsselungen ausgeht, ist sich eine Mehrheit der Befragten indes bewusst.

So gaben 69 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass sie das Risiko durch Quantencomputer für die Sicherheit aktueller Verschlüsselungsstandards erkennen. Zudem rechnen 46,4 Prozent der befragten Organisationen mit der Kompromittierung eines großen Bestandteils ihrer verschlüsselten Daten.

Allerdings sehen sich nur 38 Prozent der befragten Firmen auf die skizzierten Quantenbedrohungen „sehr gut vorbereit“. Immerhin 19,2 Prozent gaben an, „extrem gut vorbereitet“ zu sein.

Aus den Umfragedaten leitet DigiCert ab, dass die Verantwortlichen einerseits den zeitlichen Druck des anbrechenden Quantencomputerzeitalters spüren, aber andererseits nur wenige Firmen mit den erforderlichen Schritten zur Vorbereitung auf eine sichere digitale Zukunft begonnen haben. Starke Verschlüsselung bilde die Grundlage für alle elektronischen Prozesse vom Online-Banking und digitalen Patientenakten bis hin zu Smart Homes und Cloud-Diensten. Die Gewährleistung vertrauenswürdiger und widerstandsfähiger Kryptografie zum Schutz sensibler Daten sei daher von entscheidender Bedeutung.

„Es ist ein Alarmzeichen, dass nur fünf Prozent der Unternehmen eine quantensichere Verschlüsselung implementiert haben, obwohl sie sich der Bedrohungen insgesamt bewusst sind“, sagte Jim Goodman, CTO bei Crypto4A. „Bei der Migration auf Post-Quanten-Kryptografie geht es um mehr als Software-Aktualisierungen – erforderlich sind ein grundlegender Wandel, vollständige Transparenz der kryptografischen Umgebung, Hardware-Upgrades, Migration auf quantensichere Digital-Trust-Abläufe und eine funktionsübergreifende Koordination. Unternehmen, die sich bereits auf diesen Weg begeben haben, sind ihrer Zeit voraus und besser auf die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen vorbereitet.“

Für die Studie, die von Propeller Insights im Auftrag von DigiCert durchgeführt wurde, wurden 1042 leitende und C-Level-Cybersicherheitsmanager in den USA, Großbritannien und Australien befragt. Weitere Informationen zum Thema Post-Quanten-Kryptografie (PQC) bietet DigiCert im E-Book „PQC for Dummies, DigiCert Special Edition“ zum Download an.