AMD steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal

Die Bilanz von AMD übertrifft die Vorhersagen der Wall Street. Allerdings rechnet der Prozessorhersteller auch mit Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe durch die Exportbeschränkungen der US-Regierung.

AMD hat im ersten Quartal 2025 rund 7,44 Milliarden Dollar umgesetzt. Das entspricht einem Wachstum von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Seinen Nettogewinn konnte der Prozessorhersteller nahezu verfünffachen auf 709 Millionen Dollar oder 0,44 Dollar je Aktie. Beide Kategorien übertreffen die Erwartungen von Analysten.

Auch die Prognose von AMD für das laufende zweite Quartal liegt über den Vorhersagen der Wall Street. Während AMD mit 7,4 Milliarden Dollar Umsatz und einer Bruttomarge von 43 Prozent rechnet, liegen die Schätzungen bei 7,25 Milliarden Dollar Umsatz.

Der Geschäftsbereich Data Center nahm 3,7 Milliarden Dollar ein, 57 Prozent mehr als vor einem Jahr. AMD betonte eine hohe Nachfrage nach Epyc-Prozessoren und Instinct-GPUs. Die Client and Gaming Group wiederum erzielte einen Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar (plus 28 Prozent). Davon entfielen 2,3 Milliarden Dollar auf Client-Prozessoren (plus 68 Prozent) und 647 Millionen Dollar auf Gaming-GPUs (minus 30 Prozent). Die Embedded-Sparte lieferte 823 Millionen Dollar Umsatz ab, 3 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Darüber hinaus kündigte AMD Abschreibungen in Höhe von 800 Millionen Dollar auf Lagerbestände und andere Reserven an, und zwar als Folge der Exportbeschränkungen der US-Regierung. Der Betrag soll die Bilanz des zweiten Quartals belasten. Im Lauf des Geschäftsjahres 2025 erwartet AMD einen Umsatzverlust von bis zu 1,5 Milliarden Dollar durch die Exportkontrollen.