Neue Microsoft-Konten: Microsoft schafft Passwörter ab

Nutzer sollen ab sofort bei der Einrichtung eines neuen Kontos ein Einmal-Passwort verwenden und durch Passkey ersetzen. Langfristig will Microsoft Passwörter für die Authentifizierung abschaffen.

Microsoft hat einen weiteren Schritt in Richtung passwortloser Nutzerkonten angekündigt. Ab sofort können Nutzer neue Microsoft-Konten nur noch ohne Passwort erstellen. Stattdessen fordert das Unternehmen zur Einrichtung eines Passkey auf, um die Sicherheit seiner Konten zu verbessern.

Die Änderung kündigte der Softwarekonzern anlässlich des World Password Day an. „Obwohl es Passwörter schon seit Jahrhunderten gibt, hoffen wir, dass ihre Herrschaft über unsere Online-Welt zu Ende geht“, so Microsoft in einem Blog-Post.

Bei der Einrichtung eines neuen Microsoft-Kontos sollen Nutzer ab sofort einen Einmalcode vergeben und anschließend einen Passkey einrichten. Bei der nächsten Anmeldung werden sie dann zur Authentifizierung per Passkey aufgefordert. Darüber hinaus können Nutzer vorhandener Microsoft-Konten in den Kontoeinstellungen nun ihr Kennwort löschen, falls sie bereits auf Passkey umgestiegen sind.

Microsoft zufolge beschleunigt der Verzicht auf Passwörter die Anmeldung. Zudem sei bei ersten Versuchen die Nutzung von Passwörtern um 20 Prozent zurückgegangen. „Da immer mehr Menschen Passkeys registrieren, wird die Zahl der Passwortauthentifizierungen weiter sinken, bis wir schließlich die Passwortunterstützung ganz abschaffen können“, ergänzte Microsoft.