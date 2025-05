Apple meldet Rekordgewinn im zweiten Quartal

Es ist der höchste je in einem Märzquartal erzielte Aktiengewinn. Das stärkste Wachstum erzielt die Services-Sparte von Apple.

Apple hat im zweiten Quartal 2025 einen neuen Rekord-Aktiengewinn erzielt. Der Nettogewinn kletterte um 5 Prozent auf 24,78 Milliarden Dollar oder 1,65 Dollar je Aktie – ein neuer Höchstwert für ein März-Quartal. Der Umsatz stieg indes um 5 Prozent auf 95,36 Milliarden Dollar. Beide Kategorien übertreffen die Erwartungen von Analysten.

Im nachbörslichen Handel gab der Kurs der Apple-Aktie trotzdem deutlich nach. Der Preis des Papiers sank nach Veröffentlichung der Bilanz um fast vier Prozent oder 8,07 Dollar auf 205,25 Dollar. Auslöser war laut Yahoo Finance die Prognose für das laufende Quartal: Apple rechnet mit einer Belastung von bis zu 900 Millionen Dollar durch die Zollpolitik der US-Regierung.

In den Monaten Januar, Februar und März verkaufte Apple iPhones im Wert von 46,8 Milliarden Dollar, zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Positiv entwickelten sich auch der Mac- und iPad-Umsatz. Das größte Wachstum erzielte erneut die Services-Sparte. Sie nahm 26,65 Milliarden Dollar ein, was einem Plus von fast 12 Prozent entspricht.

Während der Umsatz in Nord- und Südamerika um 8 Prozent zulegte, stagnierte er nahezu in Europa. In China schrumpften die Einnahmen hingegen um 2 Prozent auf 16 Milliarden Dollar.