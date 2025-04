Microsoft erinnert an Supportende von Office 2016 und 2019

Die Unterstützung für beide Office-Pakete endet am 14. Oktober 2025. Nutzer sollten laut Microsoft auf Microsoft 365 umsteigen. Eine weitere Alternative ist Office LTSC 2024.

Microsoft hat erneut darauf hingewiesen, dass der Support für Office 2016 und 2019 in Kürze endet. Am 14. Oktober wird das Unternehmen letztmalig Sicherheitsupdates für die beiden Office-Pakete veröffentlichen. Darüber hinaus bietet Microsoft nach diesem Termin auch keine technische Unterstützung für beide Produkte an.

In einem Beitrag im Microsoft 365 Message Center warnt der Softwarekonzern zudem vor möglichen Folgen einer Nutzung von Office 2016 und 2019 nach Ablauf des Supports. „Auch wenn die Anwendungen weiterhin funktionieren, kann die Verwendung von nicht unterstützter Software zu potenziellen Sicherheitsrisiken, Compliance-Risiken, Systeminkompatibilitäten und anderen Problemen führen.“

Am 14. Oktober stellt Microsoft außerdem die Unterstützung für Visio 2016 und 2019 sowie Project 2016 und 2019 ein. Betroffenen Unternehmen rät Microsoft, auf Microsoft 365 oder Office 365 umzusteigen. „Microsoft 365 Apps bietet stets aktuelle Versionen vertrauter Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint für Desktop, Mobile und Web mit kontinuierlichem Support im Rahmen der Modern Lifecycle Policy und kann mit dem Add-on Microsoft 365 Copilot verwendet werden.“

Alternativ bietet Microsoft auch eine aktuelle Version seiner Produktivitätsanwendungen mit einer zeitlich unbefristeten Lizenz an. Seit September 2024 ist das Paket Office LTSC 2024 verfügt. Das Update enthält allerdings nicht alle Funktionen, mit denen die Microsoft-365-Apps seit der Bereitstellung der Vorgängerversion vor drei Jahren aktualisiert wurden. Zudem erhält Office LTSC 2024 im Supportzeitraum von fünf Jahren ausschließlich Sicherheitsupdates – jegliche Neuerungen sind den Microsoft-365-Apps vorbehalten.