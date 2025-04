DeepL erneut in Forbes AI 50-Liste aufgenommen

Die diesjährige Liste mit den 50 vielversprechendsten Unternehmen, die KI zur Lösung realer Herausforderungen in verschiedenen Branchen einsetzen, wurde in Zusammenarbeit mit Sequoia Capital und Meritech Capital erstellt. Das Auswahlverfahren war mit mehr als 1.860 Kandidaten eines der bisher wettbewerbsintensivsten. „Die KI‑Sprachtechnologie von DeepL bietet Unternehmen und Fachleuten auf der ganzen Welt einen Mehrwert, indem sie eine effektive Skalierung und Zusammenarbeit in verschiedenen Sprachen und Märkten ermöglicht“, sagt Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL.

Die KI‑Sprachtechnologie-Plattform hat sich als Investition für Unternehmen auf Expansionskurs bewährt, da sie eines der größten Hindernisse für das geschäftliche Wachstum beseitigt. Die sichere Plattform von DeepL bietet Übersetzungslösungen für schriftliche und gesprochene Inhalte, einen KI‑gestützten Schreibassistenten sowie eine zuverlässige API. Damit können Unternehmen über verschiedene Anwendungsfälle hinweg klar kommunizieren, von internen Abläufen bis hin zum Kundensupport.

DeepL gilt verfügt über ein schnell wachsendes Kundennetzwerk von über 200.000 Unternehmen und Behörden, darunter auch Branchenführer wie SoftBank, Mazda, Harvard Business Publishing, das ifo Institut oder Panasonic Connect. Das Unternehmen ergatterte kürzlich bei ZDNET Platz 3 unter den beliebtesten KI‑Tools weltweit und ließ damit Perplexity AI, den Google Übersetzer, Gemini und DeepSeek hinter sich.

2024 hat DeepL mehrere große Produktneuerungen eingeführt, darunter Clarify, eine interaktive Funktion zur Beseitigung von Unklarheiten in Übersetzungen, sowie DeepL Voice, die erste Lösung des Unternehmens für Sprachübersetzungen in Echtzeit. Zudem konnte sich DeepL neue Investitionen in Höhe von 300 Millionen US‑Dollar bei einer Gesamtbewertung von 2 Milliarden US‑Dollar sichern.